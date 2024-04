Southwest Airlines a annoncé le lancement d'un programme d'indemnisation pour les retards de vols dans le cadre d'un règlement de 140 millions de dollars du ministère américain des Transports concernant la débâcle du transporteur en décembre 2022, au cours d'une période de vacances très chargée.

En décembre 2023, Southwest a accepté sur trois ans de fournir 90 millions de dollars en bons de voyage de 75 dollars ou plus aux passagers retardés d'au moins trois heures pour arriver à leur destination finale en raison d'un problème ou d'une annulation causé par la compagnie aérienne, et de commencer le programme avant le 30 avril.

La compagnie aérienne a déclaré lundi qu'elle avait discrètement lancé le programme le 16 avril et qu'elle avait déjà reçu quelques milliers de demandes de bons de voyage.

La compagnie aérienne a accepté le programme d'indemnisation après la débâcle des fêtes de fin d'année qui a entraîné l'annulation de 16 900 vols et bloqué 2 millions de passagers. Le règlement comprenait une amende de 35 millions de dollars.

Une énorme tempête hivernale en décembre 2022 et le chaos qui s'en est suivi ont donné lieu à des histoires d'horreur : des gens ont manqué des funérailles ou des fêtes de fin d'année tant attendues, des passagers dont les vols avaient été annulés ont été contraints de faire des trajets de 17 heures ou plus à travers le pays et certains patients atteints de cancer n'ont pas pu se faire soigner.

Le programme d'indemnisation en cas de retard s'inscrit dans le cadre des efforts énergiques déployés par l'administration Biden pour se montrer plus sévère à l'égard des compagnies aériennes et pour exiger de nouvelles indemnisations des passagers. Les bons seront accordés "sur demande", a précisé Southwest.

Bob Jordan, PDG de Southwest, a déclaré en décembre que les 30 millions de dollars de bons annuels étaient "le bon chiffre" à atteindre compte tenu des performances opérationnelles de la compagnie.

Interrogé sur le fait de savoir si Southwest mettrait fin au programme après trois ans, Bob Jordan a répondu que les programmes destinés aux consommateurs "changent ou disparaissent rarement".

Les compagnies aériennes américaines concurrentes n'ont pas mis en place de programmes similaires et ne sont pas encore tenues de le faire.

En mai dernier, le président Joe Biden a déclaré que le ministère des transports proposerait, d'ici à la fin de l'année, de nouvelles règles obligeant les compagnies aériennes à indemniser les passagers en espèces en cas de retards ou d'annulations de vols importants et contrôlables. Le ministère des transports n'a pas encore publié sa proposition et le Congrès a refusé de rendre obligatoire l'indemnisation des retards dans le cadre d'un projet de loi sur la réforme de l'aviation en cours d'examen.

Le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré la semaine dernière que Southwest, en vertu de l'obligation d'indemnisation en cas de retard, "sera vraiment à la pointe du marché et il sera très intéressant de voir comment les autres compagnies aériennes réagiront - non pas en guise de punition, mais par le biais de la concurrence".

En 2022, le ministère des transports a demandé aux transporteurs s'ils étaient prêts à payer au moins 100 dollars pour les retards d'au moins trois heures causés par les compagnies aériennes, mais aucun n'a accepté.

La plupart des transporteurs, y compris Southwest, se sont volontairement engagés en août 2022 à fournir des hôtels, des repas et des transports terrestres en cas de retards ou d'annulations imputables aux compagnies aériennes, mais ils ont refusé de verser des indemnités en espèces, comme l'exige l'Union européenne. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Jamie Freed)