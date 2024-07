Southwest Airlines a nommé un vétéran de l'industrie aéronautique, Rakesh Gangwal, à son conseil d'administration, a annoncé la compagnie lundi, alors que la pression croissante de l'investisseur activiste Elliott pousse le transporteur à bas prix américain à prendre des mesures défensives.

M. Gangwal, qui a cofondé InterGlobe Aviation, l'opérateur de la plus grande compagnie aérienne indienne IndiGo, a également siégé aux conseils d'administration de US Airways Group, CarMax et Office Depot, entre autres.

"L'expertise de Rakesh dans le domaine de la technologie des voyages sera précieuse, car nous continuons à faire des investissements pour soutenir nos opérations et nos initiatives stratégiques", a déclaré Gary Kelly, président exécutif du conseil d'administration de Southwest.

M. Elliott, connu pour sa volonté de changer les choses afin d'améliorer la rémunération des actionnaires, avait demandé la reconstitution du conseil d'administration de Southwest avec de "nouveaux administrateurs réellement indépendants" possédant une expertise dans le domaine des compagnies aériennes, de l'expérience des clients et de la technologie.

L'investisseur activiste avait également demandé un changement de direction en invoquant les résultats financiers décevants de Southwest.

La semaine dernière, Southwest a adopté une stratégie de "pilule empoisonnée", utilisée par les conseils d'administration des entreprises pour contrecarrer les offres publiques d'achat hostiles, afin d'empêcher Elliott Investment Management d'augmenter sa participation dans le transporteur.

Elliott détient actuellement une participation de 11 % dans la société. (Reportage de Shivansh Tiwary à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar)