Southwest Airlines a déclaré mardi qu'elle soutiendrait la législation visant à ajouter sept nouveaux vols aller-retour par jour à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, une question qui a été âprement disputée par les principales compagnies aériennes américaines.

American Airlines, United Airlines et Alaska Airlines se sont fermement opposées à l'ajout de vols à l'aéroport, arguant que cela augmenterait la congestion et entraînerait davantage de retards, tandis que Delta Air Lines soutient fermement l'ajout de vols pour stimuler la concurrence. Southwest a déclaré dans un courriel adressé au personnel du Congrès mardi que la proposition augmenterait les vols quotidiens à Regan de moins de 2 % et a affirmé que "l'augmentation modeste de l'activité aérienne peut être prise en compte".

Un projet de loi visant à réautoriser l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) doit être voté cette semaine à la Chambre des représentants des États-Unis.

Southwest a soutenu un amendement présenté par le républicain Burgess Owens au projet de loi sur la FAA. Selon M. Owens, la proposition équivaut à une liaison pour chaque compagnie aérienne opérant actuellement à partir de l'aéroport, et "atténue le coût élevé que des millions d'Américains doivent budgéter pour visiter notre capitale nationale".

United Airlines a déclaré mardi que l'augmentation du nombre de vols "ne ferait qu'accroître les retards et les annulations".

L'aéroport Reagan se trouve à environ quatre miles du Capitole, ce qui le rend populaire auprès des législateurs, des touristes et des habitants de la région. Dans les années 1960, le gouvernement fédéral a limité les vols à Reagan National afin de gérer la congestion et les retards à l'aéroport et de diriger les vols plus longs vers Dulles. La règle dite "du périmètre" limite la plupart des vols sans escale desservant Reagan National à une distance de 1 250 miles.

Le Congrès avait précédemment exempté 20 vols aller-retour vers des aéroports situés à plus de 1 250 miles de Reagan National (DCA).

Les sénateurs de Virginie Mark Warner et Tim Kaine ont déclaré que les vols précédents ajoutés par le Congrès à Reagan "ont exercé une pression considérable sur les installations de DCA, qu'il s'agisse des routes surchargées, des places de stationnement limitées ou des systèmes de bagages surchargés, et ont créé des frustrations pour les voyageurs, les entreprises et les résidents locaux".