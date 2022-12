Southwest Airlines : trafic aérien perturbé par une tempête

La compagnie aérienne Southwest Airlines a dû annuler hier près de 3 000 vols et en retardé d'autres en raison d'une tempête qui touche les Etats-Unis. Le département américain des Transports s'est dit préoccupé par le taux "inacceptable" d'annulations et de retards de Southwest, ainsi que par les informations faisant état d'un manque de rapidité du service à la clientèle. Southwest a présenté ses excuses pour les perturbations, en précisant bien que la compagnie aérienne dispose de tout son personnel pour les vacances, et que 23 de ses 25 principaux aéroports ont été touchés par la tempête."Après plusieurs jours consécutifs de conditions météorologiques hivernales extrêmes sur l'ensemble de notre réseau, les difficultés persistantes ont un impact important et inacceptable sur nos clients et nos employés", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.Southwest Airlines a ajouté qu'elle travaillait "pour faire face de toute urgence aux perturbations à grande échelle en rééquilibrant la compagnie et en repositionnant les équipages et notre flotte afin de mieux servir tous ceux qui prévoient de voyager avec nous".