La compagnie aérienne Southwest Airlines a déclaré jeudi qu'elle était mieux préparée pour faire face aux conditions météorologiques hivernales à venir grâce à ses "gros investissements" dans l'amélioration de la capacité de dégivrage et du personnel.

La compagnie basée à Dallas a annulé des milliers de vols en décembre dernier après qu'une énorme tempête hivernale ait paralysé ses opérations.

Lors d'une conférence d'investisseurs qui s'est tenue jeudi, le PDG de Southwest, Robert Jordan, a déclaré que la compagnie disposait d'une nouvelle technologie qui l'aidait à mieux comprendre les conditions météorologiques.

"Nous investissons beaucoup dans les opérations hivernales et les préparatifs. Des camions de dégivrage et une plus grande capacité de dégivrage", a déclaré M. Jordan.

Southwest est une option populaire pour les clients qui recherchent des temps de voyage rapides, car elle s'appuie sur un service point à point pour relier de vastes étendues du pays, au lieu d'opérer à partir de grands hubs. Mais les mauvaises conditions météorologiques de l'année dernière l'ont empêchée de rassembler son personnel dispersé dans tout le pays.

"Je me sens très bien préparé pour cet hiver et tout sera en place d'ici octobre", a déclaré M. Jordan. (Reportage de Mariam Sunny à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath)