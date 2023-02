Southwest dira aux parlementaires américains qu'elle s'est trompée pendant la crise des vacances.

"Laissez-moi être clair : nous avons fait une erreur. Rétrospectivement, nous n'avions pas une résilience opérationnelle hivernale suffisante", indique le témoignage écrit de Watterson pour une audience de la commission du commerce du Sénat américain, vu par Reuters. "Nous procédons à un examen à l'échelle du système de notre préparation aux opérations hivernales et nous mettrons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour atténuer le risque qu'un tel événement se produise à l'avenir."

Le témoignage écrit de Watterson propose de nouvelles excuses : "Cela a causé énormément d'angoisse, de désagréments et d'opportunités manquées pour nos clients et nos employés."

L'association des pilotes de Southwest Airlines (SWAPA) dira à la commission que la "confiance excessive" du transporteur à bas prix dans la planification et un "échec systémique à fournir des outils modernes" sont responsables de l'effondrement de décembre qui, selon le syndicat, a bloqué 2 millions de passagers.

Le président de SWAPA, Casey Murray, déclarera à la commission sénatoriale du commerce que les pilotes "tirent la sonnette d'alarme depuis des années au sujet de la technologie inadéquate de planification des équipages et des processus opérationnels dépassés de (Southwest). Malheureusement, ces avertissements ont été sommairement ignorés", selon le témoignage écrit vu par Reuters.

Dans son témoignage, Murray attribue la débâcle à "une mauvaise planification, un sous-investissement systémique dans la technologie et les processus de planification des équipages, et un manque de collaboration avec les employés de première ligne".

Southwest fait l'objet d'une enquête du ministère des Transports des États-Unis concernant la programmation de ses vols et la gestion de plus de 16 700 annulations qui ont perturbé les plans de voyage d'environ 2 millions de clients et qui lui auraient coûté plus d'un milliard de dollars.

Le comité avait demandé au directeur général Bob Jordan de témoigner, mais Southwest a déclaré à Reuters qu'il avait un engagement antérieur. Jordan est à Baltimore aujourd'hui pour un rassemblement des employés.