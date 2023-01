Southwest fait état de progrès concernant les vols, les remboursements, la surveillance de la Maison Blanche

La Maison Blanche a déclaré que Southwest avait "laissé tomber ses clients" et a ajouté que le gouvernement chercherait à infliger une amende à la compagnie aérienne à bas prix basée au Texas si elle ne rembourse pas correctement les clients pour leurs pertes.

Southwest a déclaré qu'au cours du week-end du Nouvel An se terminant dimanche, elle a assuré 11 092 vols, soit 99,1 % des vols prévus. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait l'intention que "presque tous les bagages retardés pendant la récente semaine de voyage des vacances soient expédiés ou livrés en milieu de semaine".

Southwest avait annulé 59, soit seulement 1% de ses vols mardi, selon FlightAware.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le département des transports tiendra Southwest responsable de ses engagements à indemniser les clients dont les vols ont été perturbés depuis le 24 décembre et qu'il surveille de près la compagnie aérienne.

"Southwest Airlines a failli à ses clients - point final", a déclaré Mme Jean-Pierre, ajoutant que le ministère des Transports "demandera des amendes à Southwest si elle ne couvre pas" les coûts requis.

Jean-Pierre a ajouté que "notre administration va continuer à faire pression pour obtenir des solutions à long terme".

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle contactait par e-mail tous les clients munis d'un billet "qui ont été touchés de manière significative la semaine dernière afin de proposer un geste de bonne volonté sur mesure et d'autres excuses sincères qui redoublent notre engagement envers la clientèle".

Southwest a déclaré mardi avoir envoyé un courriel d'excuses de la part du directeur général Bob Jordan et 25 000 points Rapid Rewards aux clients dont les vols ont été annulés ou considérablement retardés entre le 24 décembre et le 2 janvier. Les 25 000 points valent plus de 300 $, selon le courriel. L'ariline n'a pas divulgué le nombre de clients recevant les points.

Un porte-parole de Southwest a déclaré que la compagnie aérienne dispose d'un grand nombre de bénévoles qui aident à traiter les remboursements, mais n'a pas proposé de détails sur les montants versés à ce jour. Southwest a déclaré en 2023 que "le travail urgent se poursuit sur les améliorations prévues aux processus et aux systèmes qui renforceront la capacité de Southwest à se rétablir efficacement en cas de perturbations à grande échelle de nos plans opérationnels."

Southwest a déclaré qu'elle honorera "les demandes raisonnables de remboursement de repas, d'hébergement à l'hôtel et de transport alternatif", comme les voitures de location et les billets sur d'autres compagnies aériennes.

Southwest a été poursuivie le 30 décembre par un passager qui a déclaré qu'elle n'avait pas fourni de remboursements aux passagers laissés en rade.