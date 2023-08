Un juge fédéral du Texas a ordonné à trois avocats de Southwest Airlines Co de suivre une "formation à la liberté religieuse" dispensée par un important groupe de défense des droits des chrétiens conservateurs, estimant qu'ils avaient sapé une décision antérieure dans l'affaire des préjugés religieux d'une hôtesse de l'air.

Lundi, le juge de district Brantley Starr a déclaré qu'au lieu d'informer les employés de leurs droits en matière de discrimination religieuse, comme il l'avait ordonné à Southwest, les avocats avaient rédigé une note de service avertissant les employés de ne pas violer la politique de l'entreprise qui l'avait amenée à licencier la plaignante, Charlene Carter.

Charlene Carter affirme avoir été licenciée pour avoir critiqué la décision de son syndicat de participer à la Marche des femmes de 2017, une manifestation nationale organisée à la suite de l'investiture de l'ancien président Donald Trump, parce que Planned Parenthood en était un sponsor. Mme Carter a déclaré qu'elle était une chrétienne opposée à l'avortement.

M. Starr, nommé par M. Trump, a donné aux avocats jusqu'au 28 août pour suivre une formation de huit heures dispensée par le groupe juridique chrétien conservateur Alliance Defending Freedom (ADF), qui est régulièrement impliqué dans des affaires judiciaires très médiatisées concernant l'avortement et les libertés religieuses.

Les juges exigent souvent des employeurs qu'ils prennent des mesures pour remédier aux comportements discriminatoires, comme la formation des travailleurs et de la direction, mais il est inhabituel qu'ils ordonnent aux responsables de l'entreprise de suivre une formation dispensée par des groupes spécifiques. M. Starr a cité des décisions plus anciennes exigeant des avocats qu'ils suivent une formation continue ou une formation à l'éthique.

L'ADF a mené des actions visant à restreindre la disponibilité de la pilule abortive mifépristone et a contribué à l'élaboration d'une interdiction de l'avortement dans le Mississippi, confirmée par la Cour suprême des États-Unis dans son arrêt de juin 2022, qui élimine le droit constitutionnel des femmes à l'avortement.

Southwest, les avocats de Carter et l'ADF, qui n'est pas impliqué dans l'affaire, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires mardi.

Southwest a maintenu que Mme Carter avait été licenciée pour avoir harcelé ses collègues au sujet de la Marche des femmes sur les médias sociaux, en violation de la "politique de civilité" de l'entreprise.

L'année dernière, un jury a conclu que Southwest et le syndicat de Mme Carter s'étaient livrés à une discrimination religieuse. M. Starr les a condamnés à verser à Mme Carter plus de 800 000 dollars et à la réintégrer dans son poste.

Southwest et le syndicat font appel de cette décision, qui a également obligé la compagnie aérienne à informer ses employés de leur droit d'exprimer leurs opinions religieuses sur les médias sociaux.

Lundi, M. Starr a déclaré que Southwest avait bafoué cet ordre en disant à ses employés que "le tribunal nous a ordonné de vous informer que Southwest ne fait pas de discrimination à l'encontre de ses employés en raison de leurs pratiques et croyances religieuses".

Dans un mémo rédigé par les trois avocats - Kerrie Forbes, Kevin Minchey et Chris Maberry - Southwest a également défendu le licenciement de M. Carter et a déclaré qu'elle continuerait à appliquer sa politique en matière de médias sociaux.