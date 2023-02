Un sénateur américain demande une "comptabilité complète" des remboursements liés à l'effondrement de Southwest Airlines.

Le sénateur de Washington a demandé au chef des opérations de Southwest Airlines, Andrew Watterson, des données détaillées sur les perturbations de voyage. M. Watterson a déclaré la semaine dernière que la compagnie aérienne avait versé des centaines de millions de dollars en compensation et en remboursement des dépenses des voyageurs.

M. Watterson a déclaré la semaine dernière que la compagnie aérienne avait reçu environ 284 000 dossiers de passagers touchés par la fusion et en avait remboursé plus de 273 000 - ce qui en laisse 10 782. Il a ajouté que ceux qui sont encore en cours d'examen ont été soumis plus récemment.

M. Cantwell veut savoir combien de passagers ont été remboursés, la valeur totale et combien de passagers ont accepté de manière proactive un bon d'achat ou un crédit ou ont effectué une nouvelle réservation sur Southwest.

Southwest n'a pas fait de commentaire immédiat jeudi.

La semaine dernière, lors d'une audition devant la commission de Cantwell, Southwest a fait face à des critiques sévères de la part des sénateurs américains lors d'une audition enquêtant sur l'effondrement de la compagnie aérienne qui a perturbé les plans de voyage de 2 millions de clients, un parlementaire qualifiant la situation de "catastrophe non mitigée".

La compagnie aérienne et son syndicat de pilotes ont proposé des raisons très différentes pour expliquer les perturbations massives des voyages du transporteur à bas prix. Alors que Southwest a invoqué les conditions météorologiques, le syndicat a pointé du doigt la mauvaise préparation et l'incapacité à moderniser la technologie.

Watterson a déclaré que la compagnie aérienne avait commis des erreurs et que les problèmes technologiques étaient un facteur.

M. Cantwell a remis en question la décision de Southwest de reprendre le versement des dividendes au lieu de donner la priorité à la modernisation de son système informatique.

"Southwest a raconté la moitié de l'histoire - ils n'ont pas raconté toute l'histoire. La question est de savoir pourquoi vous avez fait un gros paiement de dividendes au lieu de faire l'investissement d'infrastructure qui aurait empêché que cela se produise", a déclaré Cantwell cette semaine.

M. Watterson a déclaré que toute réclamation de passager bien documentée et inférieure à 4 000 $ pouvait être payée sur-le-champ, tandis que les demandes plus élevées devaient être soumises à un superviseur.

Watterson a ajouté que 96% des réclamations ont été traitées. "Nous avons remboursé des chaînes de pneu, des poussettes, des sièges auto, des services de garde d'animaux, mais les choses que nous n'avons pas remboursées étaient des choses comme des virées shopping de 7 000 $ dans des magasins de luxe ou l'affrètement d'un jet privé", a-t-il déclaré, sans élaborer ou fournir de preuves sur les réclamations auxquelles il faisait référence.

La débâcle a provoqué l'annulation de près de 17 000 vols et on estime qu'elle a coûté plus d'un milliard de dollars à la compagnie aérienne. Elle a également suscité une enquête du ministère des Transports des États-Unis.