Southwest Gas Holdings, Inc. est une société holding. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Southwest Gas Corporation (Southwest) et Centuri Group, Inc. (Centuri). Southwest et ses filiales fournissent des services réglementés de livraison de gaz naturel à des clients dans certaines parties de l'Arizona, du Nevada et de la Californie. Centuri est une entreprise de services d'infrastructure d'utilité publique qui fournit une gamme variée de solutions aux fournisseurs de gaz et d'électricité d'Amérique du Nord. Centuri s'occupe également de l'installation, du remplacement, de la réparation et de l'entretien des réseaux d'énergie. Centuri exerce ses activités aux États-Unis et au Canada. La main-d'œuvre de Centuri fournit une gamme intégrée de solutions par l'intermédiaire de ses principales sociétés d'exploitation, notamment NPL Construction Co. (NPL), NPL Canada Ltd. (NPL Canada), New England Utility Constructors, Inc. (Neuco), Linetec Services, LLC (Linetec) et Riggs Distler & Company, Inc. (Riggs Distler).

Secteur Services aux collectivités de gaz