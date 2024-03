Southwest Securities Co Ltd est une société de valeurs mobilières basée en Chine. La société exerce ses activités par le biais de cinq segments. Le secteur du courtage fournit principalement aux clients des services de courtage de titres. Le secteur de la banque d'investissement fournit principalement aux clients des services tels que le financement par actions, le financement par emprunt et le conseil financier. Le secteur des activités autonomes utilise principalement ses propres fonds et des fonds légalement levés pour réaliser des investissements actifs et des investissements quantitatifs sur le marché des capitaux. Le segment Asset Management Business fournit des services de gestion des investissements aux clients. Le segment Autres est engagé dans les activités du nouveau troisième conseil et du marché hors cote, et réalise des investissements privés, des investissements directs en actions, des investissements alternatifs, des financements transfrontaliers et à l'étranger par le biais de ses filiales.