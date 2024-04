Sovkombank PAO est une société basée en Russie, qui se concentre principalement sur l'industrie des services financiers. La société opère en tant que banque commerciale et fournit des services aux particuliers et aux entreprises. L'offre de l'entité pour les clients particuliers comprend les dépôts, l'émission de cartes de crédit, les prêts à la consommation, les services bancaires en ligne, et autres. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des prêts aux entreprises, des services bancaires en ligne, la négociation de titres, l'assurance, la couverture des risques, l'affacturage et les services de règlement et de trésorerie, entre autres. La société fournit également des services aux petites et moyennes entreprises, tels que l'enregistrement des entreprises, l'ouverture et la tenue de comptes de règlement et de négociation, le contrôle des devises, etc.

Secteur Banques