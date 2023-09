Sovereign Metals Limited est une société basée en Australie qui se concentre sur le développement de son projet de rutile Kasiya (Kasiya) au Malawi. Kasiya, situé dans le centre du Malawi, est le gisement de rutile naturel et les gisements de graphite en paillettes les plus importants au monde. La société se concentre sur son projet phare de Kasiya tout en conservant une exposition au graphite par le biais du coproduit de Kasiya. Elle se concentre sur le développement d'une opération durable pour fournir du rutile naturel et du graphite aux marchés mondiaux. L'estimation des ressources minérales de Kasiya est de 1,8 milliard de tonnes à 1,01 % de rutile, ce qui représente plus de 18 millions de tonnes de rutile naturel contenu. L'ERM comporte de vastes zones de rutile à très haute teneur, qui se répartissent de façon contiguë sur une très grande superficie de plus de 180 kilomètres carrés. L'estimation des ressources minérales de Kasiya, un sous-produit du graphite, est de 1,8 Gt à 1,32 % de graphite, ce qui représente plus de 23 Mt de graphite. Malawi & Infrastructure est une province de rutile située au Malawi.

Secteur Sociétés minières intégrées