(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Marble Point Loan Financing Ltd - société d'investissement spécialisée dans les prêts garantis de premier rang à taux variable, largement syndiqués et libellés en dollars - Au cours des trois mois précédant le 31 mars, la société a enregistré un revenu net d'investissement de 1,3 million de dollars, contre 1,1 million de dollars auparavant. Le revenu total des investissements passe de 2,3 millions d'USD à 2,6 millions d'USD.

----------

Rockfire Resources PLC - Société d'exploration axée sur l'or, les métaux de base et les minéraux critiques en Grèce et en Australie - Fournit une mise à jour des activités d'exploration sur le gisement de zinc de Molaoi en Grèce, dont elle est propriétaire à 100 %. Elle indique que des levés topographiques par modèle numérique de terrain, des levés photographiques par orthomosaïque, des levés de détection et de télémétrie par ondes lumineuses et des levés de fluorescence X portable sont en cours. Un consultant en ressources a identifié un minimum de 12 filons de zinc parallèles et une estimation actualisée des ressources est en cours.

----------

Cobra Resources PLC - société d'exploitation de minéraux de terres rares - Annonce de nouveaux résultats de ré-essais sur le prospect Yarranna sud-est. La ré-analyse de 25 trous et 674 échantillons valide les rapports historiques de minéralisation d'uranium et a permis à Cobra d'affiner et d'interpréter les fronts de rouleaux minéralisés, en définissant des cibles de forage prioritaires pour la minéralisation d'uranium à haute teneur et les terres rares ioniques, indique la société. Ces résultats de ré-analyse constituent une étape importante dans le cheminement de la société vers l'affinement de cibles de terres rares ioniques évolutives, tout en faisant progresser les actifs non essentiels. Rupert Verco, directeur général, déclare : "Ces résultats réaffirment que Cobra possède un système de terres rares ioniques à l'échelle de la province qui est différent des autres projets, en raison de son potentiel à être exploité par un processus matériellement moins coûteux - la récupération in situ."

----------

Coro Energy PLC - Société d'énergie d'Asie du Sud-Est avec un portefeuille de gaz naturel et d'énergie propre - A identifié un directeur supplémentaire prévu pour être nommé au conseil d'administration de Coro. Ce processus progresse bien et devrait être achevé avant le 5 juillet. Cependant, le conseil n'ayant pas atteint le quorum, le rapport annuel et les comptes pour 2023 ne seront pas publiés avant le 30 juin. Par conséquent, les actions seront suspendues à partir du 1er juillet.

----------

Panthera Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère possédant de multiples actifs en Afrique de l'Ouest et en Inde - déclare que le gouvernement du Rajasthan a annoncé le soumissionnaire préféré pour un bail minier pour le bloc Bhukiya-Jagpura. Le gouvernement du Rajasthan a annoncé le nom du soumissionnaire préféré pour le bail minier du bloc Bhukiya-Jagpura. Pour que le soumissionnaire préféré soit considéré comme l'adjudicataire et puisse obtenir un bail minier, il doit fournir un paiement initial et une garantie de bonne fin. Le montant total de ces garanties s'élève à 120 millions d'USD. Panthera estime que les ressources minérales potentielles de Bhukia dépassent largement celles rapportées par le Geological Survey of India.

----------

AFC Energy PLC - Fournisseur de technologies de production d'énergie à partir d'hydrogène basé à Cranleigh, en Angleterre - déclare que Mike Rendall, Chief Technology Officer de la division Fuel Conversion, fera mercredi une présentation à la conférence MariNH3's 2024. AFC indique que la présentation mettra en évidence les résultats positifs obtenus à ce jour grâce à l'adoption de sa nouvelle technologie de craquage d'ammoniac pour améliorer la combustion et les émissions des futurs moteurs maritimes alimentés à l'ammoniac.

----------

Sovereign Metals Ltd - société d'exploration et de développement minier possédant des actifs au Malawi - signe un protocole d'accord avec The Palladium Group, une entité de développement basée aux États-Unis qui met en œuvre plusieurs projets de développement au Malawi. Sovereign et Palladium vont collaborer autour du projet Kasiya de Sovereign, qui vise à fournir des intrants agricoles, des formations, des technologies et des financements essentiels pour développer et intégrer les petits exploitants agricoles dans les chaînes de valeur agricoles émergentes à forte croissance. Un pilier central du protocole d'accord et du partenariat est le programme d'agriculture de conservation existant de Sovereign, qui vise à promouvoir des pratiques agricoles améliorées, testées et éprouvées à petite échelle, ainsi que la création de réseaux de soutien et de mentorat communautaires.

----------

Thor Explorations Ltd - Société d'exploration minière centrée sur l'Afrique de l'Ouest - Annonce la première série de résultats de forage de son programme de forage 2024 sur le projet aurifère Douta au Sénégal. Les intersections de forage de minéralisation aurifère significative proviennent du prospect Makosa East où le programme a commencé. Le projet aurifère de Douta englobe le gisement d'or de Makosa qui comprend actuellement des ressources totales d'environ 1,78 million d'onces d'or. Segun Lawson, président-directeur général, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer de nouveaux résultats de forage significatifs sur le prospect Makosa Est, qui constitue un élément important des ressources plus vastes de Douta. Ces résultats nous aideront à atteindre l'objectif principal du programme de forage 2024, qui est d'augmenter la composante oxyde de la ressource."

----------

Ananda Developments PLC - Société pharmaceutique basée à Londres, qui développe des médicaments à base de cannabinoïdes pour les douleurs chroniques - Partage les résultats d'études précliniques récentes portant sur l'efficacité du MRX1 dans le traitement de la fibrose cardiaque et de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. L'administration de MRX1 par voie orale a montré des effets cardioprotecteurs significatifs dans une étude sur la souris, démontrant son potentiel en tant que traitement pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Les recherches ont été menées à l'université Robert Gordon. Les résultats positifs suggèrent que MRX1 pourrait être une option thérapeutique précieuse pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée et d'autres affections cardiaques, et Ananda étudie actuellement les prochaines étapes pour amener ce traitement à une utilisation clinique.

----------

Avacta Group PLC - Société de sciences de la vie basée à Wetherby, dans le West Yorkshire, qui développe des traitements et des diagnostics contre le cancer - Fournit une mise à jour des activités avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. Confirme que le bras 2 de l'essai de phase 1 pour AVA6000, un conjugué peptidique de chimiothérapie à base de doxorubicine, a terminé avec succès sa deuxième cohorte sans que des toxicités limitant la dose n'aient été observées. Les patients sont maintenant traités dans la troisième cohorte. Avacta est ainsi en bonne voie pour atteindre les objectifs cliniques qu'il s'est fixés pour le second semestre 2024. Pour soutenir la progression de cet essai, Avacta a nommé un conseil consultatif scientifique composé d'experts et de chercheurs chevronnés en cancérologie.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.