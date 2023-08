Sovos Brands, Inc. est un holding alimentaire. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, produit et distribue des produits alimentaires en divers endroits des États-Unis. Les principaux produits de la société comprennent une variété de sauces italiennes et de pâtes sèches, des soupes, des yaourts, des repas surgelés prêts à consommer, des mélanges pour crêpes et gaufres, d'autres mélanges de cuisson et des gaufres surgelées, qui sont principalement vendus aux États-Unis d'Amérique. La société propose des produits commercialisés sous les marques Michael Angeloâs, Raoâs Homemade, noosa yoghurt et Birch Benders. La société détient 100 % de Sovos Brands Holdings, Inc. qui détient 100 % de Sovos Brands Intermediate, Inc. une société de portefeuille alimentaire. Sovos Brands Intermediate, Inc. possède quatre entreprises en propriété exclusive : Raoâs Specialty Foods, Inc. (Raoâs) ; Noosa Holdings, Inc. (Noosa) ; Bottom Line Food Processors, Inc. (Michael Angeloâs) ; et Birch Benders, LLC (Birch Benders).

Secteur Transformation des aliments