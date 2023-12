SP New Energy Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration

SP New Energy Corporation a annoncé que le conseil d'administration de la société a approuvé le 11 décembre 2023 l'élection du trésorier et directeur financier récemment élu de la société, Rochel Donato R. Gloria, en tant que membre du conseil d'administration à compter du 11 décembre 2023. M. Gloria exercera ses fonctions jusqu'à la fin du mandat de M. Carlos Jose P. Gatmaitan. Le conseil d'administration de la société a remercié M. Carlos Jose P. Gatmaitan, qui a gracieusement cédé sa place à l'élection d'un nouvel administrateur, pour sa contribution inestimable à la société. M. Gloria est directeur financier de Meralco PowerGen Corporation (MGen). Il est un cadre chevronné qui possède 37 ans d'expérience en tant que dirigeant dans les domaines de la finance d'entreprise, du développement commercial et du marketing dans divers secteurs, notamment l'énergie, les télécommunications et le capital-investissement, entre autres. Avant de rejoindre GBP, il a été vice-président et responsable du développement commercial et de la planification d'entreprise pour First Philec Inc. Il a également été premier vice-président et responsable du négoce et des ventes d'énergie pour Aboitiz Power Corporation. Il est titulaire d'un Master of Business

Il est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Ateneo de Manila University Graduate School of Business. Il est titulaire d'une licence en sciences, avec une spécialisation en gestion industrielle et une mineure en ingénierie mécanique de l'université De La Salle.