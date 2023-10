Le fournisseur de technologies de stationnement Metropolis Technologies Inc. a accepté jeudi de racheter SP Plus Corp, qui fournit des services de gestion de parkings, pour un montant de 1,5 milliard de dollars, dette comprise.

Les actionnaires de SP Plus recevront 54 dollars par action, ce qui représente une prime de 52,5 % par rapport au cours de clôture de l'action mercredi. Le prix de l'offre valorise SP Plus à 1,06 milliard de dollars.

Les actions de SP Plus étaient en hausse de 45 %, à 51,5 dollars l'unité, en début d'après-midi.

Pour financer l'opération, Metropolis a déclaré avoir obtenu un financement par actions et par emprunt d'un montant total de 1,7 milliard de dollars. La société a levé 1,05 milliard de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série C par le biais d'actions privilégiées émises à l'intention des investisseurs, le reste étant constitué d'un financement par emprunt.

Dans une interview, Alex Israel, cofondateur et PDG de Metropolis, a déclaré que l'achat de SP Plus aiderait l'entreprise à se développer en Amérique du Nord, car la société basée à Chicago opère sur plus de 360 marchés et traite actuellement plus de 4 milliards de dollars de paiements par an.

"SP Plus est l'un des principaux exploitants de parcs de stationnement aux États-Unis et un partenaire de choix pour bon nombre des plus grands propriétaires immobiliers. Nous avons considéré cette transaction comme un projet de transformation - un paradigme dans la manière dont les entreprises technologiques peuvent se développer", a déclaré M. Israel.

Metropolis a indiqué que les engagements financiers pour la transaction ont été menés par les investisseurs existants Eldridge et 3L Capital, ainsi que par de nouveaux investisseurs, notamment des fonds associés à BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners et Temasek. D'autres investisseurs existants, Slow Ventures et Assembly Ventures, ont également participé à ce tour de table.

L'opération devrait être finalisée en 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

SP Plus, qui deviendra une société privée après la conclusion de l'opération, propose notamment des services de gestion de parkings, des services de paiement, des solutions de maintenance d'installations et de logistique événementielle.

Metropolis, basée à Los Angeles, propose une technologie de vision par ordinateur alimentée par l'intelligence artificielle qui est déployée dans les parkings, permettant aux clients de conduire sans avoir besoin de passer à la caisse.

Lancée en 2017, la société est dirigée par Israel, Travis Kell, Peter Fisher et Courtney Fukuda. Israel est un entrepreneur qui a vendu sa précédente entreprise, ParkMe, à Inrix Inc, un fournisseur d'informations routières en temps réel.

Avant la dernière levée de fonds, Metropolis avait recueilli 226 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon les données de PitchBook.

Goldman Sachs et BDT & MSD Partners ont été les conseillers financiers de Metropolis, tandis que Morgan Stanley a conseillé SP Plus. (Reportage complémentaire d'Akash Sriram à Bengaluru ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Chizu Nomiyama)