(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM ce lundi.

AIM - GAGNANTS

SpaceandPeople PLC, en hausse de 5,8% à 87,25 pence, fourchette de 12 mois 55,00p-104,50p. Le fournisseur d'espaces promotionnels et d'espaces de vente à court terme indique que les compagnies ferroviaires britanniques Network Rail et Southeastern Trains ont choisi l'entreprise pour un contrat de cinq ans afin d'organiser des expositions, des événements, des promotions et des échantillonnages dans les gares qu'elles gèrent. "SpaceandPeople poursuit ainsi sa relation avec NR et entame une nouvelle relation avec SET", explique l'entreprise. "Le contrat continue d'assurer une couverture importante des principales gares ferroviaires londoniennes et régionales, ce qui permet à la société d'accéder à de nombreux sites parmi les plus fréquentés du Royaume-Uni.

Arcontech Group PLC, en hausse de 5,1% à 93,00p, fourchette de 12 mois 62,20p-114,00p. Le fournisseur de données et de services en temps réel sur les marchés financiers s'attend à ce que son chiffre d'affaires et son bénéfice soient supérieurs aux attentes du marché pour l'exercice clos le 30 juin. Il prévoit un chiffre d'affaires supérieur de 4 % aux attentes du marché et un bénéfice avant impôt ajusté supérieur de 20 %. Le courtier Cavendish s'attend maintenant à ce que l'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 2,9 millions de livres sterling, soit une croissance annuelle de 6 %, et un bénéfice avant impôts ajusté de 20 %, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente.

AIM - PERDANTS

Gusbourne PLC, baisse de 4,1% à 63,30 pence, fourchette de 12 mois 55,50 pence-81,00 pence. L'actionnaire majoritaire Michael Ashcroft souhaite entamer des discussions avec Gusbourne pour "explorer diverses options stratégiques pour sa participation", explique le fabricant de vins mousseux. Les options comprennent la vente de sa participation de près de 67%, une fusion avec une société similaire et une éventuelle capitalisation de tout ou partie de sa dette. "Je suis flexible quant à l'issue du processus", déclare M. Ashcroft, qui souligne que la révision de sa participation dans Gusbourne fait suite à une décision similaire prise par Impellam PLC. Gusbourne indique qu'elle se trouve actuellement dans une "période d'offre" conformément aux règles du comité britannique des offres publiques d'achat (OPA).

