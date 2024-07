SpaceandPeople PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société est un spécialiste de la vente au détail, de la promotion et de l'expérience de marque, qui facilite et gère la vente d'espaces promotionnels et de merchandising de détail dans les centres commerciaux et autres lieux de passage. La principale activité de la société est la commercialisation et la vente d'espaces promotionnels et de licences de vente au détail pour le compte de centres commerciaux, de parcs d'activités commerciales, de gares et d'autres lieux, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne. La société opère à travers deux segments : les promotions et la vente au détail. L'activité de vente au détail est subdivisée en territoires britannique et allemand. Elle aide les marques de consommation à promouvoir leurs produits par le biais d'un engagement direct des consommateurs dans le cadre d'événements de marketing expérientiel. Elle propose la promotion d'entreprises de différentes manières, notamment par le biais de ses kiosques de promotion mobiles (MPK). Elle propose des emplacements et des solutions aux clients du secteur de la vente au détail pour répondre à leurs besoins.

Secteur Publicité et marketing