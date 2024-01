Spacetalk Ltd. est une entreprise technologique. La société développe une plateforme technologique qui fournit des outils de sécurité et de développement pour les enfants afin de favoriser le bien-être. La société opère à travers cinq segments : Appareils, Écoles, MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel), Apps et Entreprise. Le segment des appareils fournit les smartwatches Spacetalk par l'intermédiaire de réseaux de distribution au détail et de ventes en ligne. Le segment des écoles fournit des services de messagerie scolaire et des droits de licence à diverses écoles. Le segment MVNO (Mobile Virtual Network Operator) vend des services mobiles sous la marque Spacetalk en utilisant le réseau d'un opérateur mobile agréé. Le segment Apps fournit aux clients des smartwatches Spacetalk des produits d'application mobile ouverts et indépendants de l'appareil. Les produits de la société comprennent Spacetalk Loop, Adventurer 2 Gift Pack, Spacetalk Adventurer 2, Spacetalk Life, Spacetalk Mobile, Spacetalk Family App, Spacetalk App et Spacetalk Mobile SIM Redemption.

Secteur Services de télécommunications sans fil