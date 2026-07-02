Avec Terafab, Elon Musk franchit un nouveau cap dans son ambition industrielle. Le dirigeant de Tesla et SpaceX envisage la construction d'une méga-usine de semi-conducteurs au Texas, capable de rivaliser avec les leaders mondiaux du secteur. Un projet colossal, à la hauteur des besoins croissants en puissance de calcul de ses entreprises, mais qui soulève aussi de nombreuses interrogations quant à sa faisabilité.

Elon Musk a récemment levé le voile sur un projet d’une ampleur inédite : la création d’une gigantesque usine de semi-conducteurs destinée à alimenter aussi bien Tesla que SpaceX. Après les Gigafactories, le milliardaire pourrait ainsi inaugurer l’ère des "Terafabs", avec un changement d’échelle particulièrement marqué.

Une réponse à la pénurie structurelle de puces

Pour Musk, le principal défi ne réside plus dans la conception des puces, mais dans leur disponibilité. Tesla en a besoin pour ses systèmes de conduite autonome, ses futurs robotaxis et même son robot humanoïde Optimus. De son côté, SpaceX ambitionne de soutenir des infrastructures de calcul, y compris des data centers potentiellement déployés dans l’espace.

Face à cette demande exponentielle, les capacités actuelles de production, dominées par des acteurs comme TSMC, Samsung ou Intel, pourraient ne pas suffire. D’où l’idée d’une intégration verticale poussée à l’extrême : produire ses propres semi-conducteurs.

Un projet industriel hors norme

Le projet Terafab repose sur une première phase d’investissement estimée entre 20 et 25 milliards de dollars. L’objectif initial serait d’atteindre une production de 100 000 wafers par mois, avant de viser à terme jusqu’à 1 million. A ce niveau, l’usine représenterait près de 70% de la production mondiale actuelle, un chiffre qui illustre l’ampleur des ambitions affichées.

Sur le plan technologique, Musk vise directement le sommet avec des puces gravées en 2 nanomètres, un niveau de sophistication que seuls quelques acteurs maîtrisent aujourd’hui, et encore de manière limitée.

Autre élément clé du projet : la centralisation de l’ensemble de la chaîne de valeur sur un seul site. Conception, fabrication, packaging et tests seraient réunis au même endroit, avec l’objectif d’accélérer les cycles de production, de réduire les défauts et d’améliorer la vitesse d’itération.

Une ambition séduisante, mais semée d’obstacles

Sur le papier, le modèle est cohérent. Dans la réalité, il s’agit d’un défi considérable. La fabrication de semi-conducteurs figure parmi les productions industrielles les plus complexes au monde, nécessitant des décennies d’expertise et des investissements colossaux.

Or, Tesla ne fabrique pas encore de puces : l’entreprise se concentre aujourd’hui sur leur conception. La transition vers une production à grande échelle représente donc un saut technologique majeur.

Même en cas de réussite, les effets du projet ne devraient pas se faire sentir avant la fin de la décennie. Et encore, à condition d’une exécution sans faille, un point sur lequel les investisseurs restent prudents.

Un historique d’ambitions élevées

Ce scepticisme s’explique notamment par des précédents. Lors du "Battery Day" en 2020, Elon Musk promettait une montée en puissance rapide de la production de batteries 4680 dès 2022. Dans les faits, les volumes ont mis plus de temps à se concrétiser et sont restés en deçà des objectifs initiaux.

Faut-il pour autant écarter Terafab ? Pas nécessairement. Si Tesla et SpaceX parviennent à concrétiser cette vision, le projet pourrait profondément transformer l’organisation de l’industrie des semi-conducteurs, en favorisant une intégration verticale poussée.

À court terme, toutefois, l’impact devrait rester limité, notamment sur les marchés financiers. Terafab s’inscrit avant tout dans une logique de long terme, comme un pari stratégique sur la maîtrise complète de la chaîne de production.