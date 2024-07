Spandana Sphoorty Financial Limited est une société financière non bancaire à vocation rurale basée en Inde et un prêteur de microfinance (NBFC-MFI). Les activités de la société comprennent la microfinance basée sur le groupe de responsabilité conjointe (JLG) et le prêt contre la propriété (LAP). La société propose des prêts générateurs de revenus dans le cadre du modèle de groupe à responsabilité conjointe (Chetana), principalement aux femmes issues de ménages à faibles revenus dans les zones rurales. Son produit Chetana offre un remboursement flexible - hebdomadaire/mensuel sans pénalité de remboursement anticipé, une durée de prêt de 12 à 30 mois et un taux d'intérêt de 25 % par an. Son LAP est proposé par l'intermédiaire de sa filiale, Criss Financial Ltd. Son LAP est conçu pour répondre aux divers besoins des petits entrepreneurs, notamment l'acquisition d'équipements, la rénovation ou l'agrandissement de bureaux, ou l'utilisation de fonds de roulement. La durée du prêt du LAP de la société est de 1 à 10 ans.