Spanish Mountain Gold Ltd. est une société canadienne de ressources en phase d'exploration. La société se concentre sur l'avancement de son projet aurifère Spanish Mountain, qu'elle détient à 100 %, dans le sud de la Colombie-Britannique centrale. Le projet aurifère Spanish Mountain est situé à environ six kilomètres du village de Likely, dans la région de Cariboo, au centre de la Colombie-Britannique, à environ 70 kilomètres au nord-est de la ville de Williams Lake. La société ne génère aucun revenu. La filiale à 100 % de la société est Wildrose Resources Ltd. (Wildrose).

Secteur Or