SPAR Group, Inc. est une société mondiale de services de merchandising et de marketing de marque. La société fournit une gamme de services d'amélioration des ventes aux détaillants et aux fabricants et distributeurs de biens de consommation dans le monde entier. Ses segments comprennent les Amériques, l'Asie-Pacifique (APAC) et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). La société propose six types de services principaux : des services de merchandising, des services de marketing de marque, des services d'ouverture et de rénovation de nouveaux magasins, des services d'assemblage, des services de recrutement de personnel de distribution et des services de conformité et d'audit des prix de vente au détail. Elle opère dans neuf pays, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Chine, le Japon et l'Inde. Elle sert divers clients dans le secteur de la vente au détail, tels que les épiceries et les pharmacies, les magasins de bricolage, les magasins automobiles, les pharmacies, les magasins de fournitures de bureau et les magasins d'électronique grand public. Elle sert également divers clients, tels que les technologies personnelles, les boissons, les produits consommables, les produits financiers et le marché secondaire de l'automobile.

