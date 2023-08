Spark Networks SE est une société basée en Allemagne, qui est une entreprise mondiale de rencontres avec un portefeuille de marques conçues pour les célibataires à la recherche de relations sérieuses. La société exploite des sites de rencontres en ligne et des applications mobiles. Elle se concentre sur les personnes âgées de plus de 40 ans et les communautés religieuses en Amérique du Nord et sur d'autres marchés internationaux. Elle exploite ses plateformes de rencontres sous les marques Zoosk, EliteSingles, Christian Mingle, Jdate, JSwipe et SilverSingles. Elle est présente dans 29 pays à travers le monde et propose ses services en 15 langues.

Secteur Internet