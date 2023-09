Spark New Zealand Limited est une société de télécommunications et de services numériques basée en Nouvelle-Zélande. Elle fournit une gamme de produits et services de télécommunications, de technologies de l'information, de médias et d'autres produits et services numériques, notamment des services mobiles ; des services vocaux ; des services à large bande ; des services de streaming sportif sur Internet ; des services de cloud, de sécurité et de gestion des services ; des divertissements ; des services d'approvisionnement et de partenariat et des données, réseaux et services gérés. Ses segments comprennent les services mobiles ; les services vocaux ; les services à large bande ; les services de gestion du cloud, de la sécurité et des services ; les services d'approvisionnement et de partenariat ; les services de données, réseaux et services gérés ; et d'autres produits. Les clients de l'entreprise vont des consommateurs et des ménages aux petites entreprises, en passant par les organisations à but non lucratif, les gouvernements et les grandes entreprises. Les filiales de l'entreprise comprennent notamment Computer Concepts Limited, Digital Island Limited, Qrious Limited, Revera Limited, Spark Finance Limited, Spark New Zealand Trading Limited et Gen-i Australia Pty Limited.

Secteur Services intégrés de télécommunications