Spark New Zealand va investir jusqu'à 189 millions de dollars dans des centres de données sur une période de trois ans

L'entreprise dépensera 250 millions de dollars néo-zélandais (157,78 millions de dollars) à 300 millions de dollars néo-zélandais sur le marché des centres de données jusqu'à l'exercice 2026, et entre 40 et 60 millions de dollars néo-zélandais dans le secteur de la 5G.

Spark et plusieurs autres opérateurs régionaux ont cherché à réduire leur dépendance à l'égard des tours physiques et à renforcer leur technologie en investissant dans l'infrastructure numérique et les centres de données.

En juillet de l'année dernière, Spark a vendu une participation de 70 % dans son activité de tours pour 900 millions de dollars néo-zélandais à la société d'investissement canadienne Ontario Teachers' Pension Plan Board.

"S'il y a une chose que les trois dernières années nous ont apprise, c'est que les entreprises qui prospéreront sont celles qui peuvent s'adapter le plus rapidement au changement", a déclaré la société dans un communiqué.

Dans son rapport financier intermédiaire pour l'exercice 2023, Spark a indiqué que l'expansion de son centre de données de Takanini devrait être achevée au cours du second semestre de l'année. Spark a investi 50 millions de dollars néo-zélandais dans son activité de centres de données au cours du premier semestre de l'exercice 2023.

En février dernier, Spark a déclaré avoir affecté 350 millions de dollars néo-zélandais du produit de la vente de ses tours à l'investissement dans l'infrastructure numérique, les centres de données et les technologies émergentes, avec environ 90 à 110 millions de dollars néo-zélandais réservés pour l'exercice 2023.

(1 $ = 1,5853 dollar néo-zélandais)