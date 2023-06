Spartan Delta Corp. est une société d'énergie basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans l'ouest du Canada. La société se concentre sur l'acquisition d'un portefeuille diversifié d'actifs. Elle possède un portefeuille d'opportunités de production et de développement dans le Deep Basin de l'Alberta. Elle se concentre sur l'exécution du programme de forage organique de la société et sur la réalisation de synergies opérationnelles.