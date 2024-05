Spartan Resources Limited, anciennement Gascoyne Resources Limited, est une société aurifère possédant un portefeuille d'actifs en Australie occidentale. L'actif phare de la société est le projet aurifère Dalgaranga, situé à environ 65 kilomètres (km) au nord-ouest de Mt Magnet dans la région de Murchison en Australie occidentale. Le projet comprend une exploitation minière aurifère développée et un terrain d'exploration offrant des possibilités de nouvelles découvertes. Son projet aurifère Yalgoo, centré sur les gisements d'or Melville et Applecross, est situé à environ 20 kilomètres (km) au nord de la commune de Yalgoo, en Australie occidentale. Son projet aurifère Glenburgh est situé dans la région de Gascoyne en Australie occidentale. Il s'agit d'un projet d'exploration avancée comprenant 11 gisements d'or répartis en trois zones principales d'enrichissement en or le long d'un système de cisaillement de 13 km de long. Le projet aurifère Mt Egerton est situé dans la région de Gascoyne en Australie occidentale. Le gisement Mt Egerton est situé à environ 180 km à l'est de Glenburgh.

Secteur Or