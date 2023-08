"Depuis 2006, nous avons pour volonté d'aider les personnes en difficulté, dans les pays défavorisés et qui ont subi de graves crises économiques et sanitaires. Nous savons que le taux de scolarité est proportionnel à leur capacité à se chausser. C'est pour cela que chaque année, nous renouvelons notre engagement auprès de Soles4souls, afin de favoriser l'accès à l'éducation, dans de nombreux pays. Cette année, nous avons pris la décision d'aller encore plus loin dans le process, et nous proposons à nos clients de retourner leurs sacs et cartables usagés, afin de renforcer l'accès à l'éducation des enfants", affirme Boris Saragaglia, PDG et co-fondateur de Spartoo.

Si dans notre société, la chaussure est perçue comme un accessoire de mode, dans les pays sous- développés, il s'agit d'un besoin élémentaire, pouvant aussi prévenir de nombreuses maladies parasitaires. Ainsi, chaque jour, des enfants sont empêchés d'aller à l'école, et les adultes sont incapables de se rendre sur leur lieu de travail. Une nouvelle paire de chaussures procure un soulagement dans de nombreux pays. Et cela va de même pour les cartables, un accessoire d'une première nécessité pour permettre l'épanouissement des enfants à l'école, et ainsi favoriser l'accès à leur éducation.

Le principe reste inchangé : Spartoo propose à ses clients d'envoyer jusqu'à deux de leur paire de chaussures où de leur cartable, pour en faire bénéficier à ceux qui ont en le plus besoin, contre un bon d'achat de 20 euros. Des articles qui sont triés et collectés avec soin par nos employés.

En plus des chaussures, cette année, il est également possible d'envoyer des cartables ou sacs usagés, en bon état, afin de favoriser l'accès à l'éducation des enfants les plus défavorisés.

100 000, ce sont le nombre de chaussures et de cartables usagés qui ont déjà été récoltés par Spartoo, pour aider les plus défavorisés. Pour la 12ème année consécutive, l'enseigne leader de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, s'associe à Soles4soulspour renouveler son engagement auprès des pays les moins avancés.

Spartoo renouvelle son engagement pour chausser les plus démunis, avec une nouveauté cette année : la possibilité d'envoyer des sacs et cartables

A propos de Soles4souls

Soles4Souls est une entreprise sociale sans but lucratif qui crée des emplois durables et fournit des secours aux populations les plus démunies grâce à la distribution de chaussures et de vêtements dans le monde entier. L'organisation, dont le siège social se trouve à Nashville, au Tennessee, a distribué depuis 2006, plus de 30 millions de paires de chaussures dans 127 pays.

Plus d'informations sur www.soles4souls.org

A propos du groupe Spartoo

Avec 10 000 marques et plus de 1,4 million de références, Spartoo propose l'un des plus larges choix

d'articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs, décoration) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2022, le Groupe réalise une GMV (Gross Merchandise Value) de 209,6 M€ . Disposant par ailleurs d'un savoir faire dans le développement informatique internalisé de ses technologies, d'une plateforme logistique et d'un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric,objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s'appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l'e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.

Plus d'informations sur www.spartoo.com

