Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui la mise à disposition auprès du public et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier annuel au 31 décembre 2023.

Le rapport financier annuel de la Société comprend, notamment :

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Les comptes consolidés ;

Les comptes annuels de la Société ;

Les rapports des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse, spartoo-finance.com, dans la rubrique Documentation/Rapports Financiers.

A propos de Spartoo

Avec 10 000 marques et plus de 1,7 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2023, le Groupe réalise une GMV (Gross Merchandise Value) de 200.2 M€ dont près de 40% à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.

Visitez les sites du Groupe :

www.spartoo.com

www.spartoo-finance.com

