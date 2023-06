44% des Français perçoivent une augmentation sur les prix des chaussures et des vêtements qui auraient augmenté d'au moins 15% au cours de ces six derniers mois. 28% pensent que les prix ont augmenté de 10%. Les 18% restants pensent que les prix ont seulement augmenté de 5% où n'ont pas augmenté du tout.

En 2023, 27% des Français déclarent renoncer aux soldes, soit une hausse de 10 points par rapport à 2021. 29% des Français entendent dépenser un budget moindre par rapport aux années précédentes. Un pourcentage en hausse de 6 points par rapport en 2021. Et si on observe une baisse considérable du pouvoir d'achat des Français en général, cela reste chez les moins de 35 ans que cette chute est la plus marquante. En effet, 66% des moins de 35 ans renoncent à faire les soldes où déclarent consacrer un budget moins élevé.

Un panier moyen en baisse

Le panier moyen des Français est fixé à 124 euros. Un chiffre en baisse par rapport aux soldes d'été de 2021 qui s'élevait à 171 euros. Un chiffre à relativiser tout de même, puisque 59% des Français déclarent de ne pas avoir de budget fixe.

Même s'ils sont majoritaires à renoncer aux soldes, les jeunes consommateurs se sont fixés un panier moyen à hauteur de 147 euros. A noter que les hommes de moins de 35 ans ont le panier moyen le plus élevé, s'élevant à 161 euros.

Internet, l'Eldorado des bonnes affaires

44% des répondants pensent trouver les meilleures réductions sur internet. En 2021, ils étaient 41%. Et parmi les meilleures affaires, 59% et 39 % des Français envisagent d'acheter des vêtements et des chaussures, en priorité, sur internet.

Ce sont d'ailleurs les femmes qui arrivent en tête des achats de chaussures et de vêtements, avec 66% contre 52% des hommes.

Spartoo prêt pour le jour J

Dans un contexte difficile, nous sommes conscient que le pouvoir d'achat a considérablement baissé. Nous allons mettre tout en oeuvre afin de réduire au maximum l'impact de l'inflation. C'est pourquoi, dès la première semaine de solde, nous nous engageons à faire des rabais pouvant aller jusqu'à -60% sur l'ensemble de nos produits", affirme Boris Saragaglia, PDG et co-fondateur de Spartoo.

*Sondage réalisé par l'ifop à la demande du groupe Spartoo du 5 au 9 juin 2023 sur un échantillon de 1020 personnes représentatifs de la population Française âgée e 18 ans et +.

