Spartoo : A suivre aujourd'hui

Spartoo a dévoilé des résultats 2022 dégradés. Sa marge commerciale s'établit à 62,6 millions d'euros sur la période, soit 42% du chiffre d'affaires, contre 43% en 2021. Après avoir enregistré une perte de 3,1 millions d'euros au premier semestre, notamment du fait d'un investissement marketing de 3,3 millions d'euros en télévision, l'EBITDA ajusté du groupe ressort positif à 1,9 million d'euros au second semestre, limitant la perte sur l'année à -1,2 millions d'euro, soit -0,8% du chiffre d'affaires. Le perte nette consolidée ressort à -4,6 millions d'euros, contre +1,5 million en 2021.



Son chiffre d'affaires est en légère baisse passant de 150,3 millions d'euros en 2021 à 149,1 millions d'euros en 2022.



Le coût d'acquisition des nouveaux clients 2022 est gonflé par les investissements marketing réalisés en télévision au premier semestre 2022. Sur le second semestre, ce dernier s'élève ainsi à 11 euros, soit une chute de 38% par rapport au premier semestre 2022.



Au 31 décembre 2022, Spartoo disposait d'une trésorerie de 9,4 millions d'euros.



La dette nette s'établit à 14,9 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre -8,7 millions d'euros un an auparavant.