Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Spartoo
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALSPT   FR00140043Y1

SPARTOO

(ALSPT)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:29 10/10/2022
1.040 EUR   -4.59%
18:12Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865591
PU
06/10Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865073
PU
06/10Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865059
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865591

10/10/2022 | 18:12
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD865591

07 octobre 2022

FR00140043Y1 - DD153640

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BAOBAB SAS personne morale liée à Boris Saragaglia, CEO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SPARTOO

LEI : 969500CHE47COB873G22

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.2000 Euro

VOLUME : 8 333.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.2000 Euro

VOLUME : 8 333.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Spartoo SA published this content on 10 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 October 2022 16:11:08 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur SPARTOO
18:12Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865591
PU
06/10Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865073
PU
06/10Spartoo : Document AMF CP. 2022DD865059
PU
06/10Spartoo : Document AMF CP. 2022DD864969
PU
04/10Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 4 octobre 2022
AO
04/10Le marché essaie une nouvelle partition
ZB
04/10EN DIRECT DES MARCHES : Saint-Gobain, Atos, M6, Kaufman, Aston Mar..
ZB
04/10Spartoo : A suivre aujourd'hui
AO
03/10Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 4 octobre 2022
AO
03/10Spartoo : les comptes semestriels tombent dans le rouge
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SPARTOO
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 144 M 140 M -
Résultat net 2022 -5,90 M -5,72 M -
Tréso. nette 2022 2,70 M 2,62 M -
PER 2022 -3,76x
Rendement 2022 -
Capitalisation 19,8 M 19,3 M -
VE / CA 2022 0,12x
VE / CA 2023 0,09x
Nbr Employés 375
Flottant 100%
Graphique SPARTOO
Durée : Période :
Spartoo : Graphique analyse technique Spartoo | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SPARTOO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 1,09 €
Objectif de cours Moyen 3,65 €
Ecart / Objectif Moyen 235%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Boris Saragaglia Chairman & Chief Executive Officer
Christelle Bouvet Director-Finance
Antoine Metzger Director
Niels Court-Payen Director
Mathieu Poma Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SPARTOO-72.41%19
AMAZON.COM, INC.-31.28%1 167 086
JD.COM, INC.-28.77%76 256
COUPANG, INC.-33.42%34 556
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.-23.52%19 012
ETSY, INC.-49.56%13 983