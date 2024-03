Spartoo : a réduit ses pertes en 2023

En 2023, Spartoo affiche un chiffre d’affaires de 142,9 millions d'euros, en baisse de 4,1% sur un an. Le spécialiste de la vente d’articles de mode en ligne souligne que son Ebitda ajusté est redevenu positif en 2023 à 1,9 million d'euro soit 1,3% du chiffre d’affaires. La perte nette consolidée ressort à 1,9 million d’euros contre 4,6 millions d'euros en 2022. La marge commerciale s’établit à 59,1 millions d'euros en 2023, soit 41,4% du chiffre d’affaires, contre 42% en 2022. A fin décembre 2023, sa trésorerie s'élève à 14,3 millions d'euros contre 9,4 millions d'euros un an auparavant.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires lié aux marques acquises par le groupe ressort en croissance de 21% par rapport à 2022, tiré à la fois par le développement organique des clients wholesale et l'accélération de leur digitalisation.



"Dans un contexte de marché particulièrement difficile, notamment pour les acteurs de l'e-commerce et plus globalement pour le secteur de l'habillement et de la distribution, soumis à l'impact de la forte baisse du pouvoir d'achat, les résultats que nous publions démontrent la résilience de notre modèle équilibré en termes d'offre, de rayonnement géographique et de réseau de distribution" déclare le PDG de Spartoo Boris Saragaglia.