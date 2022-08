Spartoo : accélère son développement via sa participation dans la marque SAAJ Paris

Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, a officialisé sa prise de participation minoritaire avec lSAAJ Paris via notamment une augmentation de capital pour accompagner son développement. Cette marque digitale native à forte croissance créée en 2016 par Maelys et Jérémy, se distingue par des créations originales entièrement dessinées et conçues à Paris, au sein de l’atelier de la marque, et un mode de production responsable avant-gardiste.



"Nous sommes très honorés de rejoindre Maelys et Jérémy dans cette aventure entrepreneuriale à forte croissance. Attachée à la réindustrialisation de la France et à l'utilisation de matières plus respectueuses de la planète, SAAJ s'inscrit parfaitement dans cette vision. Nous travaillerons aux cotés des fondateurs pour leur apporter nos ressources et notre expertise dans le développement d'entreprises à forte croissance en France et à l'international", a déclaré Boris Saragaglia, co-fondateur et président-directeur général de Spartoo.