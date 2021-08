Données financières EUR USD CA 2020 137 M 162 M - Résultat net 2020 2,17 M 2,57 M - Dette nette 2020 8,97 M 10,7 M - PER 2020 - Rendement 2020 - Capitalisation 119 M 141 M - VE / CA 2019 - VE / CA 2020 - Nbr Employés 392 Flottant - Graphique SPARTOO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SPARTOO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Boris Saragaglia Chairman & Chief Executive Officer Christelle Bouvet Director-Finance Antoine Metzger Director Niels Court-Payen Director Mathieu Poma Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SPARTOO 0.00% 141 AMAZON.COM, INC. 2.29% 1 678 183 JD.COM, INC. -18.67% 109 648 WAYFAIR INC. 7.33% 25 150 ETSY, INC. 6.17% 23 358 ALLEGRO.EU SA -21.96% 17 575