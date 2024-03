Spartoo : résultats supérieurs aux attentes, le titre grimpe

Spartoo a fait état hier soir de résultats annuels 2023 meilleurs que prévu, malgré un contexte de marché jugé particulièrement difficile, ce qui faisait bondir son titre de 22% mardi en Bourse de Paris.



Le distributeur en ligne d'articles de mode a notamment indiqué être revenu à un Ebitda ajusté positif l'an dernier et avoir amélioré son résultat net.



Malgré la forte augmentation de ses coûts (transport, Smic, matières premières,...), l'Ebitda ajusté a atteint 1,9 million d'euros, à comparer à une perte de 1,2 million d'euros en 2022.



Dans un communiqué, Boris Saragaglia, le co-fondateur et PDG de l'entreprise, évoque un contexte particulièrement difficile, notamment pour les acteurs du commerce en ligne et plus globalement pour le secteur de l'habillement et de la distribution, soumis à l'impact de la forte baisse du pouvoir d'achat.



Le volume d'affaires s'est ainsi tassé de 4,5% à 200,2 millions d'euros l'an dernier contre 209,6 millions d'euros en 2022.



Pour 2024, le groupe affiche l'ambition de continuer à s'adapter aux évolutions de la demande afin de générer des flux de trésorerie disponible positifs.



L'an dernier, son flux opérationnel de trésorerie est redevenu positif, s'établissant à deux millions d'euros contre -20,6 millions d'euros un an plus tôt.



S'ils saluent des résultats 2023 légèrement supérieurs à leurs attentes, les analystes d'Oddo BHF disent s'inquiéter d'une visibilité 'encore limitée' sur 2024 et renouvellent leur opinion 'neutre' assortie d'un objectif de 0,6 euro.



