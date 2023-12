SPC Nickel Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration du nickel (Ni), du cuivre (Cu) et des métaux du groupe du platine (MGP). La société est engagée dans l'avancement de ses propriétés de Ni-Cu-MGP situées dans le camp minier de Sudbury, ainsi que de la propriété Muskox Ni-Cu-MGP, située au Nunavut. Les propriétés de la société comprennent la propriété Aer-Kidd, la propriété Lockerby East et la propriété Owen Nickel. La propriété Aer-Kidd consiste en 5 brevets miniers représentant 403 hectares. La propriété Lockerby East comprend environ 397 hectares de brevets en pleine propriété. La propriété Owen Nickel comprend 3 brevets miniers (47,5 hectares) et 265 hectares de concessions minières de la Couronne. La société a également l'option d'acquérir 100 % de certains claims miniers situés à 50 kilomètres au nord-est de Sudbury (propriété Janes). De plus, la société détient les droits miniers de la propriété Muskox sur 47 460 hectares comprenant 15 claims miniers et 2 permis de prospection dans le territoire du Nunavut.

Secteur Exploitations minières et métallurgie