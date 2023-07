Spectra Systems Corporation fournit des solutions de sécurité basées sur la technologie. La société invente, développe et vend des systèmes optiques intégrés à ses clients. Elle développe et vend ses solutions intégrées sur un éventail de marchés, notamment la fabrication et le nettoyage de devises, les produits de marque, la logistique industrielle et d'autres documents hautement sensibles. Elle opère à travers trois segments : Authentication Systems Group, Secure Transactions Group et Banknote Cleaning Group. Authentication Systems Group saisit le matériel, les logiciels et les matériaux liés à l'authentification des billets de banque, des timbres fiscaux et d'autres biens de grande valeur. Secure Transactions Group propose des logiciels de systèmes de contrôle interne (SCI) aux industries des loteries et des jeux. ICS fournit des outils pour la détection de la fraude, du blanchiment d'argent et des matchs truqués, ainsi que pour l'analyse statistique. Banknote Cleaning Group s'occupe de la technologie liée au nettoyage des billets de banque souillés.