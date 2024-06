Spectral Capital Corporation a annoncé la nomination de M. Sean Michael Brehm en tant que président et administrateur indépendant du conseil d'administration, avec effet immédiat. M. Brehm possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la direction d'entreprise, du service militaire et de l'innovation technologique. Il est actuellement président-directeur général de CrowdPoint Technologies et président de Node Nexus Network.

Sa vaste expérience dans les domaines du big data, de l'intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité lui permettra d'apporter un éclairage et des conseils inestimables à l'heure où le FCCN continue de repousser ses frontières technologiques. À propos de Sean Michael Brehm : Sean Michael Brehm a fait ses preuves en matière de création et de développement d'entreprises technologiques. Il a notamment fondé des entreprises de big data et de cybersécurité, où il a dirigé le développement de plateformes analytiques intégrant les enseignements tirés d'opérations de combat complexes.

Il a déployé des technologies visant à démocratiser l'analyse de la cybersécurité pour le marché intermédiaire. Actuellement, en tant que fondateur, président-directeur général de CrowdPoint Technologies, il s'engage à défendre le droit humain à la vie privée en associant l'IA, la quantification des données et les technologies de bases de données quantiques distribuées.