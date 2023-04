LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Spectral MD veut passer au Nasdaq dans le cadre de l'accord avec Spac

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Spectral MD Holdings Ltd, en hausse de 75% à 49,00 pence, fourchette de 12 mois 27p-67p. La société de diagnostic médical d'intelligence artificielle a convenu d'un regroupement d'entreprises avec Rosecliff Acquisition, une société d'acquisition à but spécial cotée au Nasdaq. Elle s'attend à recevoir un produit brut supérieur à 20 millions de dollars, la transaction valorisant la société à 170 millions de dollars, soit 101 pence par action. Le regroupement proposé devrait être finalisé au cours du troisième trimestre de l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Dans le cadre de l'opération, Spectral a l'intention d'annuler sa cotation sur l'AIM. "La cotation au Nasdaq nous permettra d'être bien positionnés pour tirer parti des contrats d'approvisionnement du gouvernement fédéral américain, de nos demandes de marquage FDA et CE prévues en 2023 et 2024, et de notre feuille de route de commercialisation pour les brûlures, l'UDP et la mesure de la taille des plaies en 3D, ainsi que pour soutenir l'avancement d'autres applications cliniques en cours de développement", a déclaré le directeur général Wensheng Fen.

Block Energy PLC, en hausse de 30 % à 1,88 pence, fourchette de 12 mois 0,9 pence-2,39 pence. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres et axée sur la Géorgie signe un accord avec le ministère de l'économie et du développement durable de Géorgie pour un montant non divulgué. Le pacte couvre le soutien et les initiatives du gouvernement pour le développement des projets I, II, III et IV à travers "le partage de données, la coopération et la facilitation de réunions avec les grandes compagnies pétrolières nationales et régionales". "Ce protocole d'accord reflète la force du soutien gouvernemental au développement des actifs de Block, qui sera facilité par le partage des données et d'autres initiatives de coopération", déclare Paul Haywood, directeur général.

AIM - LOSERS

Zephyr Energy PLC, baisse de 15% à 4,34 pence, fourchette de 12 mois 3,75 pence-8,1 pence. L'explorateur et développeur de pétrole et de gaz des Montagnes Rocheuses annonce que le puits State 36-2 LNW-CC dans le bassin Paradox en Utah a libéré vendredi des hydrocarbures de manière incontrôlée, à la suite d'une défaillance présumée d'une soupape de sécurité. La société affirme que les efforts de contrôle ont été couronnés de succès, que toutes les autorités compétentes ont été informées et que des efforts sont en cours pour enlever le sol contaminé et nettoyer l'appareil de forage et l'équipement. Elle ajoute qu'elle prévoit de mener une étude environnementale de confirmation à court terme.

Devolver Digital Inc, baisse de 13 % à 28 pence, fourchette de 12 mois 28 pence-170 pence. L'éditeur numérique et développeur de jeux vidéo indépendants balance vers une perte avant impôts de 98,8 millions USD en 2022, contre un bénéfice de 50,0 millions USD en 2021. Et ce, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 37% à 134,6 millions USD contre 98,2 millions USD, alors que le coût des ventes a presque doublé à 112,1 millions USD contre 58,9 millions USD. Le deuxième semestre a été plus solide que le premier semestre, qui avait été "difficile". "Nous avons procédé à une évaluation de la viabilité commerciale, de la valeur comptable et des perspectives d'avenir, titre par titre, à l'échelle du groupe. Nous avons annulé certains titres, restructuré Good Shepherd et procédé à des dépréciations de la propriété intellectuelle et du fonds de commerce, reflétant la baisse actuelle des valorisations sectorielles par rapport aux sommets atteints en 2021", a déclaré le président exécutif Harry Miller. En conséquence, Devolver a déclaré s'attendre à une croissance en 2024 et 2025, après avoir "achevé cette remise à zéro".

