Spectral MD commence une étude clinique sur l'ulcère du pied diabétique dans l'UE

Spectral MD Holdings Ltd - société d'analyse prédictive basée à Dallas, au Texas, qui se concentre sur les algorithmes et la technologie permettant de prendre des décisions de traitement rapides et plus précises - Commence une étude clinique européenne pour soutenir le développement et la soumission réglementaire d'une application pour l'ulcère du pied diabétique pour sa technologie DeepView.

La société s'associe au Centre de recherche sur les plaies cutanées et les traumatismes du Royal College of Surgeons in Ireland pour réaliser l'étude.

L'intention de l'étude clinique est de poursuivre le développement de l'algorithme DeepView AI-DFU et de soutenir les soumissions réglementaires de la société en 2023 pour le UK CA mark, la US Food & Drug Administration et le EU CE mark.

Cours actuel de l'action : 32,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 1,5

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

