(Alliance News) - Spectral MD Holdings Ltd a déclaré lundi avoir reçu la certification ISO 13485 pour la fabrication et la distribution de son système d'imagerie des plaies DeepView, basé sur l'intelligence artificielle.

Spectral est une société d'intelligence artificielle basée à Londres, spécialisée dans les diagnostics médicaux pour le traitement des plaies.

La société a expliqué que son système d'imagerie des plaies DeepView est conçu pour fournir des évaluations immédiates, précises et binaires du traitement des plaies pour les brûlures et les ulcères du pied diabétique.

Spectral a déclaré que la norme ISO 13485 est une norme internationalement reconnue qui garantit la qualité de la conception, du développement et de la production des dispositifs médicaux. Pour obtenir la certification, les organisations doivent démontrer que leurs systèmes de gestion de la qualité permettent de fournir des dispositifs médicaux et des services connexes qui répondent constamment aux exigences rigoureuses des clients et de la réglementation.

Niko Pagoulatos, directeur de l'exploitation, a déclaré : "L'obtention de la norme ISO 13485 confirme le statut de Spectral MD en tant que fournisseur mondial de dispositifs médicaux répondant aux normes les plus strictes en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité.

Les actions de Spectral étaient en hausse de 1,7 % à 52,35 pence chacune à Londres lundi matin.

