Spectral MD termine l'audit de certification pour DeepView

(Alliance News) - Spectral MD Holdings Ltd a annoncé mardi qu'elle avait terminé l'audit de certification de la gestion de la qualité ISO 13485 pour la fabrication et la distribution de son système d'imagerie des plaies DeepView.

Spectral MD est une société d'intelligence artificielle basée à Londres qui se consacre au diagnostic médical pour le traitement des plaies. La plateforme DeepView est un dispositif de diagnostic prédictif qui offre aux cliniciens une évaluation immédiate du potentiel de guérison d'une plaie avant toute intervention médicale.

Spectral MD a déclaré que la certification ISO 13485 a maintenant été recommandée et qu'elle est prévue pour le troisième trimestre de cette année.

"L'achèvement de l'audit valide l'engagement de Spectral MD à respecter les normes les plus élevées en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité dans l'industrie des dispositifs médicaux", a ajouté l'entreprise.

La société a expliqué que la norme ISO 13485 est une "norme de qualité internationalement reconnue qui spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la qualité utilisé par un organisme démontrant son aptitude à fournir des dispositifs médicaux et des services connexes qui satisfont constamment aux exigences strictes des clients et de la réglementation".

L'audit du système de gestion de la qualité de l'entreprise a été réalisé par un registraire indépendant.

Niko Pagoulatos, directeur de l'exploitation, a déclaré : "L'achèvement de la certification ISO 13485 a été un succès : "L'achèvement de l'audit de certification ISO 13485 est un appui solide aux normes de qualité que nous avons établies chez Spectral MD. Une fois obtenue, elle nous aidera à atteindre notre objectif de conformité aux lois et règlements américains et mondiaux qui régissent l'industrie des dispositifs médicaux. Il s'agit d'une certification essentielle alors que nous poursuivons nos préparatifs en vue d'entrer dans la phase commerciale pour les indications de brûlures et d'ulcères diabétiques du pied de DeepView."

Les actions de Spectral MD ont baissé de 4,2 % à 40,70 pence chacune à Londres mardi après-midi.

