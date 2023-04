Spectral s'inscrit au Nasdaq par le biais d'une fusion avec Rosecliff et se retire de l'AIM

(Alliance News) - Spectral MD Holdings Ltd a annoncé mardi qu'elle s'inscrirait sur le Nasdaq de New York après avoir convenu d'un regroupement d'entreprises avec Rosecliff Acquisition Corp I, une société d'acquisition à vocation spéciale.

Les actions de Spectral MD ont bondi de 69 % à 47,44 pence chacune mardi matin à Londres.

La société de diagnostic médical basée sur l'intelligence artificielle a déclaré qu'elle s'attendait à recevoir un produit brut supérieur à 20 millions de dollars, la transaction valorisant la société à 170 millions de dollars, soit 101 pence par action.

Elle s'attend à ce que le regroupement proposé soit finalisé au cours du troisième trimestre de l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Dans le cadre de l'opération, Spectral a l'intention d'annuler sa cotation sur l'AIM.

"La cotation au Nasdaq nous permettra d'être bien positionnés pour tirer parti des contrats d'approvisionnement fédéraux américains, de nos demandes de marques [Food & Drug Administration] et [Conformité européenne] prévues en 2023 et 2024, et de notre feuille de route de commercialisation pour les brûlures, [l'ulcère du pied diabétique], la mesure de la taille des plaies en 3D, ainsi que pour soutenir l'avancement d'autres applications cliniques en cours de développement", a déclaré Wensheng Fan, directeur général de Spectral.

Michael Murphy, PDG de Rosecliff, a ajouté : "Nous pensons que Wensheng et son équipe ont mis au point une technologie d'analyse prédictive difficile à reproduire, conçue pour transformer les protocoles de traitement, obtenir des résultats supérieurs dans la gestion des soins des plaies et réduire les coûts des soins de santé, tout en gérant un vaste pipeline d'indications supplémentaires de la plateforme d'IA visant à apporter de nouveaux avantages aux consommateurs et à créer de la valeur pour les investisseurs."

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.