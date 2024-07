(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse ce jeudi, la vente des actions technologiques américaines se répercutant sur les échanges en Europe et en Asie.

"Les résultats décevants de Tesla et d'Alphabet ont plongé les marchés boursiers dans le rouge hier. Le S&P500 a connu sa pire liquidation depuis décembre 2022", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L'accent reste mis sur les résultats des entreprises des deux côtés de l'Atlantique, avec la technologie aérospatiale et le fournisseur de services d'automatisation industrielle Honeywell parmi ceux qui ont publié.

Les données économiques seront également observées, avec le produit intérieur brut américain dans l'après-midi.

Au Royaume-Uni, AstraZeneca a revu ses perspectives à la hausse, tandis qu'Unilever et Lloyds les ont révisées à la baisse. ITV a revu à la baisse ses prévisions pour son unité Studios, tandis qu'Indivior, dont le cours de l'action a fortement chuté ce mois-ci, a annoncé un rachat d'actions.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,5 % à 8 111,79

Hang Seng : en baisse de 1,7 % à 17 012,83

Nikkei 225 : clôture en baisse de 3,3 % à 37 869,51

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,3 % à 7 861,20

DJIA : clôture en baisse de 504,22 points, 1,3%, à 39 853,87

S&P 500 : clôture en baisse de 2,3% à 5 427,13

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 3,6% à 17 342,41

EUR : baisse à 1,0835 USD (1,0857 USD)

GBP : baisse à 1,2882 USD (1,2926 USD)

USD : baisse à 152,63 JPY (153,44 JPY)

OR : baisse à 2 374,04 USD l'once (2 426,06 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 80,99 USD le baril (81,75 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

09:00 BST Allemagne Ifo climat des affaires

13:30 BST PIB AMÉRICAIN

13:30 BST États-Unis : demandes initiales d'allocations chômage

13:30 BST Commandes de biens durables

13:30 BST Dépenses de consommation personnelles trimestrielles aux États-Unis

La nouvelle société publique britannique d'énergie, Great British Energy, va s'associer à la société immobilière de la monarchie pour accélérer la construction de parcs éoliens en mer. Le Crown Estate possède la grande majorité des fonds marins britanniques, qui s'étendent jusqu'à 12 milles nautiques du continent, et en loue une partie à des exploitants de parcs éoliens. Le gouvernement a déclaré que GB Energy contribuerait au développement de futurs projets éoliens en mer, dans le cadre de ses efforts visant à accélérer la transition du Royaume-Uni vers les énergies renouvelables. Ce partenariat vise également à réduire la dépendance du Royaume-Uni à l'égard de l'énergie importée d'autres pays en produisant davantage d'électricité. Le Crown Estate estime que ce partenariat permettra de louer jusqu'à 20 à 30 gigawatts de nouveaux parcs éoliens en mer d'ici à 2030, ce qui suffirait à alimenter près de 20 millions de foyers. Les ministres ont donné de nouveaux détails sur ce que fera GB Energy avec ses 8,3 milliards de livres sterling de financement au cours des cinq prochaines années, alors que le projet de loi sur l'énergie en Grande-Bretagne sera présenté au Parlement jeudi. La société devrait diriger les projets énergétiques tout au long des étapes de développement afin d'accélérer le processus, avant de les rendre à la propriété privée tout en conservant une participation. Elle pourrait toutefois devenir l'opérateur de ces projets au fil du temps.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne se sont engagées à coopérer plus étroitement sur les questions de défense et de sécurité dans le cadre de la "réinitialisation" post-Brexit des relations avec les alliés européens du nouveau gouvernement travailliste. Lors de sa visite inaugurale à Berlin, le ministre britannique de la Défense, John Healey, a signé avec son homologue allemand Boris Pistorius une déclaration commune saluée comme la première du genre entre les alliés de l'OTAN. Cette déclaration comprend des engagements visant à renforcer les industries de défense des deux pays, à coopérer plus étroitement en matière de développement et d'acquisition d'armes, et à coordonner "encore mieux" le soutien à l'Ukraine, a déclaré M. Pistorius. Le pacte "renforcera le pilier européen de l'OTAN et, partant, l'OTAN dans son ensemble", a déclaré M. Pistorius lors d'une conférence de presse conjointe. M. Healey, accueilli dans la capitale allemande avec les honneurs militaires, a déclaré que l'approfondissement de la coopération dans le secteur de la défense renforcerait la sécurité des deux pays ainsi que "nos économies nationales". Le pacte intervient alors que le gouvernement travailliste britannique, après une victoire électorale écrasante ce mois-ci, est "déterminé à redéfinir les relations avec l'Europe", a déclaré M. Healey. "Les relations essentielles de la Grande-Bretagne avec de nombreux alliés européens ont été au mieux tendues ces dernières années, a-t-il déclaré, faisant allusion aux liens détériorés par le Brexit.

La production automobile britannique a chuté de 7,6 % au cours des six premiers mois de l'année, selon de nouveaux chiffres. L'organisme industriel Society of Motor Manufacturers & Traders, qui a publié les données, a déclaré que la baisse était "attendue" en raison de la révision des chaînes de production par les constructeurs automobiles pour fabriquer des modèles électrifiés. Les usines ont produit 416 074 nouvelles voitures entre janvier et juin, soit 34 094 de moins qu'au cours de la même période en 2023. La baisse de la production de voitures électriques correspond à la tendance générale, soit 7,6 %. Un peu plus de 106 157 voitures ont été construites pour le Royaume-Uni, soit une augmentation de 18 % en glissement annuel, mais la production destinée aux acheteurs étrangers a diminué de 14 % pour atteindre 309 917 unités. L'UE a continué à absorber la majorité des exportations de voitures, soit environ 55 %. Les États-Unis, la Chine, la Turquie et l'Australie constituent le reste des cinq principaux pays d'exportation, représentant ensemble 29 % de toutes les commandes à l'étranger. Le Japon, le Canada, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et la Suisse complètent le top 10. Les dernières perspectives indépendantes montrent que la production totale de cette année devrait atteindre environ 910 000 unités, ce qui représenterait une baisse de 9,3 % par rapport à 2023.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève Spectris à 'achat' (hold) - objectif de prix 3.920 (3.520) pence

----------

HSBC ramène RS Group à "hold" - objectif de cours 810 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Unilever a confirmé ses prévisions de croissance annuelle des ventes et a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier semestre. Le chiffre d'affaires des six premiers mois de 2024 a augmenté de 2,3 % pour atteindre 31,12 milliards d'euros, contre 30,43 milliards d'euros. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 5,7 %, passant de 5,27 milliards d'euros à 5,57 milliards d'euros. La croissance sous-jacente des ventes pour le semestre a été de 4,1 %, aidée par une augmentation des marges de 2,6 % et une augmentation des prix de 1,6 %. "Nous continuons de prévoir que la croissance des ventes sous-jacentes pour 2024 se situera dans notre fourchette pluriannuelle de 3 % à 5 %, la majeure partie de la croissance étant tirée par les volumes. La marge d'exploitation sous-jacente pour l'ensemble de l'année devrait être d'au moins 18%, avec des investissements croissants derrière nos marques. Nous nous attendons à ce que la progression de la marge d'une année sur l'autre au second semestre soit moins importante qu'au premier semestre", a déclaré Unilever. Elle a augmenté son dividende trimestriel de 3,0 % à 0,4396 EUR, sa première augmentation depuis le dernier trimestre de 2020. Par ailleurs, elle a déclaré que la séparation de son offre de crèmes glacées est "en cours" et devrait être achevée d'ici la fin de l'année prochaine. "Nous travaillons à un rythme soutenu sur la mise en place de l'entité juridique, le modèle opérationnel autonome et les données financières de la séparation. En juillet, nous avons communiqué en interne sur les changements prévus pour simplifier nos activités et faire évoluer notre modèle opérationnel axé sur les catégories. Nous avons entamé des consultations avec les comités d'entreprise respectifs", a-t-il ajouté.

AstraZeneca a revu à la hausse ses perspectives annuelles, l'entreprise pharmaceutique se félicitant d'une "forte croissance au premier semestre". Le chiffre d'affaires total du premier semestre 2024 a bondi de 15 %, passant de 22,30 milliards de dollars à 25,62 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôt a bondi de 19 %, passant de 4,35 milliards d'USD à 5,29 milliards d'USD. Pour le seul deuxième trimestre, les recettes ont augmenté de 13 %, à 12,94 milliards USD, et le bénéfice avant impôt a progressé de 15 %, à 2,40 milliards USD. Pour l'ensemble de l'année, la société s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires total augmente d'un "pourcentage moyen de 10 %" à taux de change constant, alors qu'elle tablait précédemment sur une "hausse à deux chiffres ou à un peu plus de 10 %". "Lors de notre journée des investisseurs en mai, nous avons défini une nouvelle ambition en matière de recettes, à savoir 80 milliards de dollars de recettes totales d'ici à 2030. Cela reflète clairement le potentiel de croissance substantiel que nous voyons à la fois dans nos médicaments approuvés et dans ceux qui sont en phase finale de développement. Cette année déjà, nous avons annoncé cinq études de phase III positives, susceptibles de modifier les pratiques, qui devraient contribuer de manière significative à notre croissance", a déclaré Pascal Soriot, directeur général. "Depuis le début de l'année, nous avons continué à faire des progrès encourageants avec plusieurs technologies de rupture, notamment les anticorps conjugués à des médicaments, les bispécifiques, les thérapies cellulaires et géniques, les radioconjugués et les médicaments pour la gestion du poids, qui ont tous le potentiel de stimuler notre croissance au-delà de 2030."

----------

Lloyds Banking Group a déclaré que son chiffre d'affaires s'était contracté au cours du premier semestre, les revenus nets d'intérêts ayant baissé de 10 %. Le revenu net a chuté de 9,6 %, passant de 9,19 milliards de livres sterling l'année précédente à 8,39 milliards de livres sterling au premier semestre. Le bénéfice avant impôt a chuté de 14 %, passant de 3,87 milliards de livres sterling à 3,32 milliards de livres sterling. Pour le seul deuxième trimestre, le revenu net a diminué de 8,4 %, passant de 4,53 milliards de livres sterling l'année précédente à 4,15 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a toutefois augmenté de 5,3 %, passant de 1,61 milliard de livres sterling à 1,70 milliard de livres sterling. Lloyds n'a pas atteint le consensus sur les recettes, mais a battu le consensus sur les bénéfices. On s'attendait à un bénéfice net de 4,27 milliards de livres sterling pour le deuxième trimestre et de 8,51 milliards de livres sterling pour le premier semestre. Le bénéfice trimestriel avant impôt était attendu à 1,58 milliard de livres sterling, et à 3,21 milliards de livres sterling pour l'ensemble du semestre, deux prévisions inférieures à ce qui a été réalisé. Lloyds a confirmé ses prévisions pour 2024, tablant sur une marge d'intérêt nette bancaire supérieure à 290 points de base. La société a augmenté son dividende intérimaire de 15 % à 1,06 pence par action, contre 0,92 pence auparavant.

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

ITV a annoncé une augmentation de son bénéfice semestriel, bien qu'elle ait revu à la baisse les prévisions de revenus de sa branche Studios. Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre 2024 a baissé de 2,4 % à 1,60 milliard de livres sterling, contre 1,64 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 45 millions de livres sterling à 330 millions de livres sterling. L'entreprise a enregistré un bénéfice de 194 millions de livres sterling sur la cession de coentreprises et de filiales. Carolyn McCall, PDG, a déclaré : "Notre activité de publicité numérique continue de progresser : "Notre activité de publicité numérique continue de se renforcer et nous avons enregistré une augmentation de 17 % des recettes publicitaires numériques au cours de la période, ce qui a contribué à l'augmentation de 10 % des recettes publicitaires totales. Cette croissance est due à la forte audience de nos chaînes de diffusion et d'ITVX, avec un Euro très réussi, une augmentation de l'audience de Love Island d'une année sur l'autre et une série de dramatiques de grande qualité. En ce qui concerne l'avenir, la société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de la branche de production ITV Studios soit "en baisse à un chiffre" pour l'ensemble de l'année. Elle s'attendait auparavant à ce qu'il soit "globalement stable". La révision à la baisse est due au fait qu'un "petit nombre de productions clés ont été contractées en tant que productions exécutives plutôt qu'en tant que coproductions". "Le changement d'arrangement contractuel n'a pas d'impact sur le bénéfice mais signifie que nous comptabilisons moins de revenus cette année. Il reste un petit nombre de contrats en cours de négociation, qui pourraient avoir un résultat similaire, à savoir des recettes reconnues inférieures, mais le même bénéfice s'ils sont contractés en tant que productions exécutives. Dans les prévisions de recettes pour 2024, nous avons supposé que nous serons le producteur principal ou le coproducteur", a déclaré la société.

----------

Le fournisseur de plateformes de négociation CMC Markets a maintenu ses prévisions après un premier trimestre qui s'est déroulé comme prévu. Pour l'année se terminant le 31 mars, il s'attend toujours à un résultat d'exploitation net compris entre 320 et 360 millions de livres sterling. "L'intégration initiale des clients de Revolut a commencé et certains clients sont maintenant en ligne et effectuent des transactions. De plus amples informations seront fournies lors de la publication de nos résultats semestriels en novembre, à mesure que le partenariat prendra de l'ampleur et se développera au cours des prochains mois. Ce partenariat passionnant et important renforce la position de CMC en tant que leader du marché et innovateur dans l'espace fintech B2B grâce à la technologie et à notre écosystème [interface de programmation d'applications]", a ajouté CMC. En juin, elle a annoncé un partenariat fintech avec Revolut. L'accord permet "la négociation back-to-back avec Revolut, ainsi qu'une intégration back-end complète, offrant à leurs clients l'accès à l'univers de négociation de CMC Markets Connect", a expliqué l'entreprise à l'époque.

AUTRES ENTREPRISES

Indivior a annoncé un rachat d'actions de 100 millions de dollars, mais ses résultats semestriels sont mitigés, dans le contexte d'une année 2024 "difficile" jusqu'à présent. L'entreprise pharmaceutique spécialisée a déclaré que les recettes du premier semestre de l'année ont augmenté de 10 %, passant de 529 millions USD à 583 millions USD. Elle a toutefois enregistré une perte avant impôts de 72 millions de dollars, contre un bénéfice de 120 millions de dollars. Au deuxième trimestre, les recettes ont augmenté de 8,3 %, passant de 276 millions d'USD à 299 millions d'USD, mais la société a enregistré une perte de 135 millions d'USD, alors qu'elle avait réalisé un bénéfice de 62 millions d'USD. Les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs sont passés de 133 millions d'USD à 311 millions d'USD. Ce chiffre comprend les coûts liés à un règlement juridique, à l'inscription sur la liste primaire des États-Unis et à l'arrêt du médicament contre la schizophrénie Perseris, annoncé plus tôt en juillet. "Bien que l'année 2024 se soit révélée plus difficile que nous ne l'avions prévu, nous restons très confiants dans les fondamentaux de notre entreprise et de notre stratégie, et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour créer une valeur actionnariale substantielle. Reflétant notre confiance, nous annonçons aujourd'hui un nouveau programme de rachat d'actions de 100 millions USD que nous avons l'intention d'exécuter dans un délai accéléré", a déclaré le PDG Mark Crossley.

Everyman Media Group a déclaré que son premier semestre s'était déroulé comme prévu et qu'il s'attendait à un résultat annuel conforme aux attentes en raison d'un calendrier de sorties de films chargé au second semestre. Le groupe s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 27 juin augmente de 22 % pour atteindre 46,9 millions de livres sterling, contre 38,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait augmenter de 6,9 %, passant de 5,8 millions de livres sterling à 6,2 millions de livres sterling. "Les résultats financiers du semestre sont conformes aux attentes et reflètent l'impact des grèves SAG-AFTRA et WGA de l'année dernière. Le groupe s'attend à ce que les entrées, le chiffre d'affaires et l'Ebitda soient fortement influencés par le second semestre, en raison de l'importance des sorties prévues pour le reste de l'année, notamment Joker : Folie a Deux, Paddington au Pérou, Gladiator II, Wicked, Moana 2 et Mufasa : Le Roi Lion", a déclaré Everyman. L'entreprise s'attend à un chiffre d'affaires annuel conforme aux attentes du marché de 108 millions de livres sterling.

