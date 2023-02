Darktrace fait appel à E&Y ; le paiement de la Banque de Chypre est proche.

(Alliance News) - Les actions à Londres devaient ouvrir en hausse lundi, suite à un transfert décent de l'Asie, alors que les actions cherchent à inverser une partie de la faiblesse de vendredi qui a été provoquée par les craintes de hausse des taux américains.

La journée pourrait toutefois être plus calme pour les actions européennes, New York étant fermé pour le jour férié de l'anniversaire de Washington aux États-Unis.

"Aujourd'hui, les marchés européens devraient ouvrir en légère hausse dans un contexte de faiblesse continue des prix de l'énergie, ce qui atténue certains des scénarios économiques les plus pessimistes qui ont été modélisés à la fin de l'année dernière", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le dollar était en baisse sur l'ensemble des marchés.

Les investisseurs surveillent également l'évolution des négociations post-Brexit.

Dans les premières nouvelles de l'entreprise, Darktrace a déclaré qu'elle avait fait appel à Ernst & Young pour effectuer un examen par une tierce partie de ses "processus financiers". La société de cybersécurité pense que les résultats seront favorables, car elle se défend contre une attaque de vendeurs à découvert. Pendant ce temps, Bank of Cyprus a déclaré qu'elle se prépare à commencer à verser des dividendes "significatifs".

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en hausse de 0,4% à 8 034,45

Hang Seng : hausse de 0,9 % à 20 909,80

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 27 531,94

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 351,50

DJIA : clôture en hausse de 129,84 points, ou 0,4%, à 33 826,69

S&P 500 : clôture en baisse de 11,32 points, soit 0,3%, à 4 079,09

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 68,56 points, ou 0,6%, à 11 787,27.

EUR : en hausse à USD1.0699(USD1.0662)

GBP : hausse à 1,2048 USD (1,1999 USD)

USD : baisse à JPY134.06 (JPY134.37)

OR : en hausse à 1 844,91 USD l'once (1 835,70 USD)

(Brent) : en hausse à 83,62 USD le baril (82,79 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

US Anniversaire de Washington : marchés financiers fermés

1000 GMT Production de la construction dans l'UE

1500 GMT Indicateur de confiance des consommateurs FCCI

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est prêt pour son plus grand test politique à ce jour, alors qu'il s'efforce de dévoiler un accord visant à résoudre les problèmes liés au protocole d'Irlande du Nord, malgré les réticences de son prédécesseur Boris Johnson et des unionistes. Downing Street a déclaré que des pourparlers sont en cours pour parvenir à un accord avec l'UE visant à sortir de l'impasse concernant les accords commerciaux post-Brexit litigieux. Number 10 a démenti les rapports suggérant que le Premier ministre a été contraint de retarder une annonce attendue dès cette semaine en raison de la réaction des principaux conservateurs et du Parti unioniste démocratique. Le DUP a prévenu qu'il ne soutiendrait pas un accord conservant le rôle de surveillance de la Cour européenne de justice. L'AP croit savoir que les responsables de Sunak se sont entretenus dimanche avec leurs homologues de Bruxelles sur la manière de donner aux politiciens locaux un plus grand droit de regard sur l'application du droit européen dans la région, afin de remédier à ce que les unionistes appellent le "déficit démocratique". Mais la pression sur Sunak s'accentue après que son prédécesseur, M. Johnson, soit intervenu ce week-end pour lui demander d'adopter une ligne plus dure avec l'UE. Une source proche de Johnson a déclaré que, selon lui, "ce serait une grave erreur de baisser le projet de protocole sur l'Irlande du Nord", qui permettrait au Royaume-Uni de supprimer unilatéralement certaines parties du traité.

Les prix des maisons au Royaume-Uni sont restés largement inchangés en février, selon les chiffres de Rightmove, dans un signe de confiance des acheteurs malgré des taux hypothécaires élevés. Le portail immobilier a déclaré que le prix moyen des propriétés arrivant sur le marché était de 362 452 GBP, soit une très légère augmentation par rapport aux 362 438 GBP de janvier. Il s'agit de la plus faible augmentation jamais enregistrée en février, a déclaré Rightmove, mais cette lecture "pourrait être considérée comme un indicateur positif pour l'année à venir". On craignait que les prix des maisons ne dégringolent face aux hausses des taux d'intérêt. Les chiffres de Rightmove suggèrent que ce n'est peut-être pas le cas. "La stagnation du prix moyen demandé ce mois-ci indique que de nombreux vendeurs rompent avec la tradition et font preuve d'une retenue initiale non saisonnière en matière de prix. Outre le fait que les conditions du marché exigent un plus grand réalisme en matière de prix, nous entrons dans un marché au rythme plus lent, où les acheteurs prendront plus de temps pour trouver la bonne propriété au bon prix en raison du coût plus élevé du service d'une hypothèque", a déclaré Tim Bannister, analyste chez Rightmove. "D'autres indicateurs montrent qu'il s'agira d'une transition plus douce que dure, malgré les turbulences de la fin de l'année 2022."

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réduit Spectris à 'hold' ('buy') - objectif de cours 3,470 (3,835) pence

Barclays surpondère Alphawave - objectif de cours : 160 pence.

Jefferies relève l'objectif de cours de Jet2 à 1 600 (1 300) pence - 'achat'.

ENTREPRISES - FTSE 250

Darktrace a déclaré qu'en tant que "signe de confiance" dans ses processus financiers, elle s'est adressée aux comptables Ernst & Young pour mener une enquête tierce. La société de cybersécurité a récemment fait l'objet d'un examen minutieux de la part du vendeur à découvert Quintessential Capital Management, qui a critiqué la direction de Darktrace et s'est dit "sceptique" quant aux chiffres de sa croissance. Quintessential a déclaré avoir trouvé "de nombreuses transactions" dans la période précédant l'introduction en bourse de Darktrace qui impliquaient des ventes simulées ou anticipées à des utilisateurs finaux fantômes, c'est-à-dire qui n'existent pas réellement. "Le conseil d'administration et la direction sont convaincus que les états financiers de la société publique audités de manière indépendante par Darktrace représentent fidèlement la situation financière et les résultats de Darktrace. Le conseil et la direction soutiennent fermement la déclaration faite le 1er février 2023 et ils estiment qu'il est approprié de le démontrer en commandant un examen indépendant", a déclaré la société. Darktrace doit présenter ses résultats intermédiaires le 8 mars. La société a déclaré qu'elle ne s'attend pas à être en mesure de faire le point sur l'enquête d'E&Y à ce moment-là, mais qu'elle présentera les conclusions de l'enquête "une fois qu'elle sera terminée". Le président Gordon Hurst a déclaré : "Le conseil d'administration croit pleinement en la robustesse des processus et des contrôles financiers de Darktrace. En signe de cette confiance, nous avons demandé à E&Y de procéder à cette révision indépendante par un tiers. Nous attendons avec impatience les résultats de cet examen."

AUTRES ENTREPRISES

Bank of Cyprus a déclaré que les bases pour commencer des "distributions significatives de dividendes" ont été posées. Le créancier basé à Nicosie a déclaré que les revenus en 2022 ont augmenté de 20 % pour atteindre 904,2 millions d'euros, contre 754,6 millions d'euros en 2021. Le bénéfice avant impôt a bondi à 109,8 millions d'euros, contre 36,1 millions d'euros. Elle a fait état d'un "nouveau prêt record" de 2,1 milliards d'euros en 2022, en hausse de 17 % par rapport à 2021. Le directeur général Panicos Nicolaou a déclaré : "Dans le contexte d'un environnement économique mondial et européen difficile, l'économie chypriote fait preuve de résilience et affiche une forte croissance malgré les vents contraires. Au quatrième trimestre, le PIB a augmenté de 4,4 % à Chypre et devrait croître d'[environ] 3,0 % en 2023, selon le ministère des Finances, ce qui est supérieur à la moyenne de la zone euro." Bank of Cyprus a déclaré que le rendement récurrent des capitaux propres corporels a dépassé les prévisions, passant de 5,5 % en 2021 à 11,3 % en 2022. On s'attendait à ce qu'il atteigne 10 %. Bank of Cyprus a relevé ses prévisions de ROTE pour 2023 à plus de 13%, contre plus de 10% précédemment. M. Nicolaou a ajouté : "Capitalisant sur cette solide performance, nous relevons aujourd'hui notre objectif de ROTE pour 2023 à plus de 13 %, contre plus de 10 % précédemment, posant ainsi les bases pour commencer à distribuer des dividendes significatifs à partir de 2023, sous réserve de l'approbation réglementaire et des conditions du marché. Le relèvement de l'objectif du ROTE est facilité par notre gearing positif face à la hausse des taux d'intérêt, la contribution significative des revenus autres que les intérêts tout en maintenant la discipline en matière de coûts, un portefeuille de prêts sain et une position de capital solide."

L'explorateur de pétrole et de gaz Serica Energy a déclaré que Tailwind Energy Investments, bientôt acquise, a signalé la première production de son puits Gannet GE-04 en mer du Nord. "Les résultats du puits ont été supérieurs aux prévisions avant forage et les taux de production initiaux ont dépassé 10 000 barils de pétrole par jour", a déclaré Serica. Serica a proposé l'acquisition de Tailwind Energy fin décembre. Dans le cadre de cette transaction, Serica paiera 58,7 millions de livres sterling en espèces et émettra jusqu'à 111,0 millions de nouvelles actions de Serica au vendeur Tailwind Energy Holdings.

Silverwood Brands a déclaré que sa tentative d'acquérir un peu moins de 20% des parts du vendeur de produits cosmétiques Lush a reçu un coup dur. La société d'investissement a déclaré que Lush a refusé d'enregistrer un transfert d'actions vers sa propre filiale Cosmic Cirles. "Les lettres n'ont pas fourni les raisons de ce refus, et les avocats de la société ont été chargés de demander des éclaircissements supplémentaires à Lush," a déclaré Silverwood. Silverwood devait acquérir la participation pour un montant total de 216,8 millions de GBP, payable en actions de la société. "Silverwood est déçu par la réponse de Lush. La société estime que les transferts étaient conformes aux statuts de Lush et pense donc que les actions de Lush ne sont pas fondées. Avec ses conseillers juridiques, Silverwood cherchera à s'engager avec Lush et ses avocats pour résoudre la situation actuelle, cependant la société explorera toutes les options à sa disposition pour protéger ses intérêts au profit de l'ensemble de ses actionnaires. En tant que prétendu arbitre de l'équité, de l'éthique et champion des questions environnementales, sociales et de gouvernance, la société est surprise que Lush se comporte de cette manière et espère qu'en fin de compte, elle s'en tiendra à son éthique et évitera de porter préjudice aux intérêts minoritaires", a déclaré Silverwood. VSA Capital Group, le conseiller d'entreprise Aquis de Silverwood, a pris note de l'annonce. Il détient 0,9 % des actions de Silverwood.

Keystone Law a déclaré que les "conditions de marché favorables" se sont poursuivies au cours de son second semestre financier clos le 31 janvier. La demande des clients est "restée robuste", a déclaré le cabinet juridique. Il a déclaré que le chiffre d'affaires annuel et le bénéfice avant impôt ajusté dépasseront désormais les attentes actuelles du marché. "Il ne fait aucun doute pour moi que les avantages du modèle Keystone ont été complètement validés par l'abandon des pratiques de travail conventionnelles observé ces dernières années, et je suis convaincu qu'à mesure que le marché du recrutement se stabilise, nous verrons un nouvel élan à notre croissance future", a déclaré le PDG James Knight.

