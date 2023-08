Spectris plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des informations critiques à ses clients grâce à des solutions de mesure de précision combinées à une expertise technique et à une connaissance du domaine. La société fournit des instruments de haute technologie, des équipements de test et des logiciels pour des applications industrielles techniquement exigeantes. Les segments de la société comprennent Spectris Scientific, Spectris Dynamics et Autres. Le segment Spectris Scientific fournit des capteurs et des instruments avancés utilisés pour mesurer, analyser et caractériser les matériaux, ainsi que pour surveiller les environnements de fabrication ultra-propres. Les sociétés opérationnelles de ce segment sont Malvern Panalytical Limited et Particle Measuring Systems, Inc. Le segment Spectris Dynamics fournit des solutions différenciées de détection, d'acquisition de données, d'analyse, de modélisation et de simulation pour aider les clients à accélérer le développement de leurs produits et à en améliorer les performances. Le segment "Autres" est un portefeuille d'activités de détection et de surveillance en ligne de haute précision et de grande valeur.

Secteur Equipements et pièces électroniques