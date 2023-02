Le bénéfice de Spectris chute en 2022 en raison des gains de cession en 2021

(Correction de l'emplacement de Spectris, qui a déménagé d'Egham, dans le Surrey, à Londres en février 2022).

(Alliance News) - Spectris PLC a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice en 2022 en raison de gains comparativement importants provenant de cessions en 2021.

Le fournisseur d'instrumentation et de contrôles de précision basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté à 151,5 millions de GBP en 2022, contre 373,8 millions de GBP l'année précédente.

Spectris a réalisé des gains de 226,5 millions GBP grâce aux cessions de Bruel & Kjaer Vibro, Millbrook, NDC Technologies et autres en 2021. En 2022, elle a tiré un montant négligeable de 300 000 GBP de la cession d'entreprises.

La société a expliqué que le bénéfice avant impôt ajusté en 2022 a augmenté de 19 % pour atteindre 219,7 millions de GBP, contre 184,7 millions de GBP un an plus tôt. Le bénéfice est ajusté pour les cessions, et les coûts de restructuration, entre autres.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 %, passant de 1,16 milliard de GBP à 1,33 milliard de GBP. "Nous avons réussi à naviguer dans des chaînes d'approvisionnement contraintes et à contrôler les coûts dans un environnement inflationniste", a déclaré Spectris.

La société a déclaré un dividende de 75,4 pence par action, en hausse de 5,0 % par rapport aux 71,8 pence de l'année précédente.

Pour l'avenir, le directeur général Andrew Heath a déclaré : "Nous abordons 2023 avec une bonne dynamique, tout en restant vigilants et attentifs aux signes d'évolution de la demande. La force et la qualité de notre carnet de commandes, qui est 36% plus élevé qu'il y a un an, nous donne confiance dans le premier semestre de l'année, alors que nous continuons à conduire l'excellence opérationnelle pour améliorer la productivité et l'efficacité.

"Notre attente pour 2023 est de délivrer une croissance organique conforme à nos objectifs à moyen terme de 6 à 7%, parallèlement à de solides progrès dans l'expansion des marges et à la poursuite de nos ambitions d'être une entreprise durable de premier plan."

L'action Spectris était en hausse de 6,8% à 3 356,50 pence l'unité à Londres jeudi après-midi.

